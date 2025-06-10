Volkswagen Fiyat Listesi Haziran 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Haziran ayı fiyatlarını açıkladı. Yıllardır otomobilde lüks ve konfor denilince adından söz ettiren Volkswagen, şimdi de D segment SUV modeli Tayron ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz aylarda fiyat listelerinde yerini alan Tayron, bu ay 2.830.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bir klasik haline gelen Polo ise 1.631.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Volkswagen'in Haziran ayı güncel fiyatları