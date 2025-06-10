Land Rover Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Birleşik Krallık'ın önde gelen otomobil üreticisi Land Rover, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır tüketiceye sağladığı güven ile konforu birleştiren SUV modelleriyle otomobil sektörünün en prestijli markalarından biri haline gelen Land Rover, bu ay fiyatlarında değişikliğe gitti. Markanın klasikleşmiş modelleri ise bu ay da ilgi odağı olmayı başaracak gibi görünüyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu?

İşte, Land Rover Haziran ayı güncel fiyat listesi