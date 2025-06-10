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Land Rover Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 14:37

Birleşik Krallık'ın önde gelen otomobil üreticisi Land Rover, Haziran ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır tüketiceye sağladığı güven ile konforu birleştiren SUV modelleriyle otomobil sektörünün en prestijli markalarından biri haline gelen Land Rover, bu ay fiyatlarında değişikliğe gitti. Markanın klasikleşmiş modelleri ise bu ay da ilgi odağı olmayı başaracak gibi görünüyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Land Rover Haziran ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover, Haziran ayında güncellenen fiyatlarını açıkladı. Firmanın popüler modeli Range Rover bu ay 26.608.373 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Land Rover tarafından belirlenen azami anahtar teslim fiyatları aşağıdaki gibidir. Ancak, fiyatların opsiyonel özellikler nedeniyle farklılık gösterebileceğini unutmayın.

Range Rover Fiyat Listesi Haziran 2025

Range Rover Fiyat Listesi Haziran 2025

Range Rover Standart Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 26.608.373 TL 

  • SV - 31.177.637 TL

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 27.008.727 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 29.357.518 TL 

  • SV - 36.128.732 TL 

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 27.583.149 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 26.817.253 TL 

  • SV - 34.806.938 TL

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 27.304.641 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 30.419.328 TL 

  • SV - 39.871.177 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Haziran 2025

Range Rover Sport Fiyat Listesi Haziran 2025

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 17.609.098 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 18.618.688 TL

Benzin - Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 19.158.296 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Haziran 2025

Range Rover Velar Fiyat Listesi Haziran 2025

  • S 1.997 cc - 204 bg - 8.540.339 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 9.465.071 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Haziran 2025

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Haziran 2025

  • S 1.498 cc - 160 bg - 4.689.607 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 5.130.214 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 5.835.186 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 6.177.881 TL

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Land Rover Discovery Fiyat Listesi Haziran 2025

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Haziran 2025

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 12.387.082 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 13.448.892 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Haziran 2025

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Haziran 2025

  • S 1.498 cc - 269 bg - 6.109.342 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 6.589.115 TL

Land Rover Defender Fiyat Listesi Haziran 2025

Land Rover Defender Fiyat Listesi Haziran 2025

Defender 110 - Benzin Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 11.661.310 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 12.218.869 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 14.367.511 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 13.211.596 TL

Defender 110 - Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • OCTA 4.395 cc - 635 bg - 27.599.439 TL 

  • OCTA EDITION ONE 4.395 cc - 635 bg - 30.367.107 TL 

Defender 130 - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 16.233.967 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 19.036.449 TL

Defender 90 Hard Top - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • S 2.997 cc - 200 bg - 4.562.827 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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