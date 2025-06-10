Cupra Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

2018'de İspanyol otomobil üretici SEAT'tan ayrılarak Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyete başlayan Cupra, Haziran ayı fiyatlarını da duyurdu. Sportif ve şık tasarımları ile otomotiv dünyasının tercih edilen markalarından Cupra, bu ay da güncellen fiyatları ile otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki, Ateca, Born, Leon ve Formentor ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Haziran ayı güncel fiyat listesi