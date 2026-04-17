TFF'den Kahramanmaraş Okul Saldırısı İçin 4 Gün Saygı Duruşu Kararı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.04.2026 - 10:05

TFF, Kahramanmaraş Onikişubat'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren bir öğretmen ve sekiz öğrenci anısına 17-20 Nisan profesyonel lig maçları öncesi 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. TFF kulüplere isteğe bağlı siyah kol bandı takma izni verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. 

Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
