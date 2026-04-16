Lionel Messi, İspanya'dan Bir Kulüp Satın Aldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.04.2026 - 00:53

Lionel Messi’nin, İspanya 3. Ligi ekiplerinden UE Cornellà’yı satın aldığı iddia edildi. Efsane futbolcunun, Katalonya’daki genç yetenekleri desteklemek amacıyla kulübe yatırım yaparak yeni bir projeye imza attığı belirtiliyor.

Katalonya'ya takım alarak geri dönüyor.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Lionel Messi, kariyerini bu kez saha dışında yeni bir role taşıyor. Arjantinli yıldızın, İspanya 3. Lig takımlarından UE Cornellà’yı satın alarak futbol dünyasında yöneticilik alanına adım attığı ve bu hamlesiyle yeni bir dönemin başlangıcına imza attığı ifade ediliyor.

Yerel yetenekleri geliştirmek için bu adımı attı.

Lionel Messi’nin bu yatırımı, yalnızca ticari bir girişim olarak değil, aynı zamanda yıllarca efsaneleştiği Barcelona şehrine ve Katalonya bölgesine duyduğu bağlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bu hamle, Messi'nin Barcelona ile olan yakın bağlarını ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin geliştirilmesine olan bağlılığını güçlendiriyor; bu bağlantı, FC Barcelona'daki yıllarına dayanıyor ve o zamandan beri sürdürülüyor.'

O artık bir patron.

UE Cornellà, Messi’nin sahipliğiyle birlikte yeni bir vizyon doğrultusunda yapılanmaya gidiyor. Kulüp yönetimi, bu dönüşümün hem sportif başarıyı hem de kurumsal kimliği güçlendireceğini vurgularken, önceliğin altyapıya yatırım yapmak ve genç yetenekleri geliştirmek olduğu ifade edildi.

Kariyerini MLS ekibi Inter Miami’de sürdüren Messi, Cornellà yatırımıyla birlikte David Beckham ve Ronaldo Nazário gibi kulüp sahibi olan eski yıldızlar arasına katıldı. Messi’nin etkisiyle UE Cornellà’nın İspanyol futbolunda nasıl bir çıkış yakalayacağı şimdiden merak konusu.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
