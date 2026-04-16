Bir İlk Yaşanacak: Yunanistan'daki Dev Derbiyi Bir Türk Hakem Yönetecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.04.2026 - 22:53

Yunanistan Süper Ligi’nde pazar günü oynanacak Panathinaikos–Olympiakos derbisinde FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Şampiyonu belirleyecek şampiyonluk grubundaki kritik karşılaşmada ezeli rakipler karşı karşıya gelirken, dev maç 21.00’de Apostolos Nikolaidis Stadı’nda oynanacak.

Yardımcılar da Türkiye'den...

Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi’nde pazar günü oynanacak Panathinaikos–Olympiakos derbisinde düdük çalacak.

Yunanistan Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Meler’in yardımcı hakemliklerini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Kritik bir derbi olacak.

Pazar günü oynanacak derbinin yalnızca bir prestij karşılaşması değil, aynı zamanda zirve yarışını doğrudan etkileyen kritik bir mücadele olduğu belirtiliyor.

Ezeli rakipler arasındaki köklü rekabetin sahaya nasıl yansıyacağı ve Halil Umut Meler’in yönetimi, Yunan basınında şimdiden en çok tartışılan başlıklar arasında yer aldı.

Maç öncesi Olympiakos 45 puanla 3. , Panathinaikos 44 puanla 4.sırada

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
