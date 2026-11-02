Tezgâhta Rengiyle Dikkat Çekiyor: Bir Tanesi Günlük A Vitamini İhtiyacını Fazlasıyla Karşılıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tezgâhta rengiyle hemen fark edilen mor tatlı patates, bu rengi antosiyanin denen pigmentlerden alıyor. A ve C vitamini bakımından da zengin olan sebze, mutfakta pek çok tarife uyum sağlıyor.
Gelin birlikte bakalım.
Mor rengi veren antosiyaninler, turuncu tatlı patateste hiç bulunmuyor.
Orta boy bir mor tatlı patates, günlük A vitamini ihtiyacının fazlasını karşılıyor.
Tansiyon ve karaciğer üzerine yapılan ilk çalışmalar umut verici sonuçlar ortaya koyuyor.
Biraz daha kuru ve tatlı olan mor tatlı patates, kekten kızartmaya pek çok tarifte kullanılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın