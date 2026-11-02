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Tezgâhta Rengiyle Dikkat Çekiyor: Bir Tanesi Günlük A Vitamini İhtiyacını Fazlasıyla Karşılıyor

Tezgâhta Rengiyle Dikkat Çekiyor: Bir Tanesi Günlük A Vitamini İhtiyacını Fazlasıyla Karşılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 13:59
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Tezgâhta rengiyle hemen fark edilen mor tatlı patates, bu rengi antosiyanin denen pigmentlerden alıyor. A ve C vitamini bakımından da zengin olan sebze, mutfakta pek çok tarife uyum sağlıyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Mor rengi veren antosiyaninler, turuncu tatlı patateste hiç bulunmuyor.

Mor rengi veren antosiyaninler, turuncu tatlı patateste hiç bulunmuyor.

Antosiyaninler, yaban mersini ve ahududu gibi besinlerde de bulunan mor renkli bitki pigmentleri. Taze mor tatlı patatesin 100 gramında 519 miligrama kadar antosiyanin bulunabiliyor. Yaban mersininde bu miktar 25 ile 495 miligram, kırmızı lahanada 250 ile 322 miligram arasında değişiyor.

Büyük gözlemsel çalışmaları bir araya getiren 2021 tarihli bir analizde, antosiyanince zengin besinleri düzenli tüketmek koroner kalp hastalığı riskinde yüzde 9'luk bir düşüşle ilişkili bulundu.

Orta boy bir mor tatlı patates, günlük A vitamini ihtiyacının fazlasını karşılıyor.

Orta boy bir mor tatlı patates, günlük A vitamini ihtiyacının fazlasını karşılıyor.

Pişmiş, orta boy (171 gram) bir mor tatlı patateste 1643 mikrogram A vitamini bulunuyor. Bu, günlük önerilen miktarın yüzde 183'üne denk geliyor. Aynı patates 34 miligram C vitamini de içeriyor; potasyum ve B vitaminleri de bol.

Turuncu tatlı patatesle karşılaştırıldığında mor tatlı patatesin lifi ve çinkosu daha fazla. Protein ve magnezyum açısından ise turuncu olan bir adım önde.

Tansiyon ve karaciğer üzerine yapılan ilk çalışmalar umut verici sonuçlar ortaya koyuyor.

Tansiyon ve karaciğer üzerine yapılan ilk çalışmalar umut verici sonuçlar ortaya koyuyor.

Tansiyonu yüksek 20 kişiyle yapılan 2016 tarihli bir çalışmada katılımcılar, 28 gün boyunca günde iki kez mor tatlı patates içeceği içti. Çalışma ilerledikçe tansiyon değerleri giderek düştü. Potasyumun tansiyonu düşürmeye yardım ettiği de pek çok araştırmayla gösterilmiş durumda. 

Karaciğer üzerine de çalışmalar yapıldı. Japonya'da 48 kişiyle yürütülen 8 haftalık bir çalışmada, mor tatlı patates içeceği içenlerin karaciğer hasarıyla ilişkili enzim değerleri plasebo grubuna göre belirgin şekilde düştü.

Biraz daha kuru ve tatlı olan mor tatlı patates, kekten kızartmaya pek çok tarifte kullanılıyor.

Biraz daha kuru ve tatlı olan mor tatlı patates, kekten kızartmaya pek çok tarifte kullanılıyor.

Okinawa ya da Hawaii tatlı patatesi adlarıyla da bilinen mor tatlı patatesin nişastası biraz daha yüksek. Bu yüzden dokusu diğer tatlı patateslerden biraz daha kuru, tadı ise biraz daha tatlı. Kek, smoothie, kızartma, cips ve hatta ekmek tariflerinde kullanılabiliyor.

Tüm tatlı patatesler gibi oksalik asit açısından yüksek olduğu için, doktor kontrolünde düşük oksalatlı diyet uygulayanlara uygun değil.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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