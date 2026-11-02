Tezgâhta Rengiyle Dikkat Çekiyor: Bir Tanesi Günlük A Vitamini İhtiyacını Fazlasıyla Karşılıyor

Antosiyaninler, yaban mersini ve ahududu gibi besinlerde de bulunan mor renkli bitki pigmentleri. Taze mor tatlı patatesin 100 gramında 519 miligrama kadar antosiyanin bulunabiliyor. Yaban mersininde bu miktar 25 ile 495 miligram, kırmızı lahanada 250 ile 322 miligram arasında değişiyor.

Büyük gözlemsel çalışmaları bir araya getiren 2021 tarihli bir analizde, antosiyanince zengin besinleri düzenli tüketmek koroner kalp hastalığı riskinde yüzde 9'luk bir düşüşle ilişkili bulundu.