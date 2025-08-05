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Tepki Yağdı: 20 Yaşındaki Kızının Odasının Dağınıklığını Paylaşan Bir Anne Sosyal Medyada Gündem Oldu

Tepki Yağdı: 20 Yaşındaki Kızının Odasının Dağınıklığını Paylaşan Bir Anne Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.08.2025 - 16:33

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Sosyal medya kullanıcısı bir anne 20 yaşındaki genç kızının odasını paylaşmasıyla kısa sürede viral oldu. Video milyonlarca izlenme aldı. Çünkü oda öylesine dağılmıştı ki, bu hale gelene kadar neden müdahale edilmedi sorusu izleyenlerin aklına gelen ilk soru oldu. Kızıyla birlikte odayı toplayan anne sabahı akşam etmişti… Gelin detaylar geçelim!

Kaynak IG: 6kiz_1anne

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İşte o anlar 👇

“5 yaşında çocuk odası gibi”

“5 yaşında çocuk odası gibi”

İzleyiciler video karşısında yorumlarda buluştu. “Annesinin toplayacağını bildiği için dokunmamış” en çok gelen yorum oldu. Siz böyle bir manzarayla karşılaşsaydınız tepkiniz ne olurdu? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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