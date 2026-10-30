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Kova Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ekim Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay altıncı evinde sindirim ve günlük sağlık rutinine dikkat çekiyor; öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen bu düzeni toparlıyor. Üçüncü evde bulunan Satürn ve Neptün omuz, kol ve akciğerlerde yorgunluk hissettirebilir; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bunu artırır. Yedinci evdeki Mars ve Jüpiter ilişkilerde yükselen heyecan yüzünden kalp ritmini hızlandırabilir. Geri giden Merkür onuncu evinde iş stresini baş ve boyna taşıyabilir. Öğün saatlerini sabit tut. Ekran başında esneme molaları ver. Derin nefesle gevşe. Gece ağır yiyeceklerden uzak dur. Gün içinde kısa yürüyüşlerle dolaşımını canlı tut. Öğle yemeğinden sonra on dakikalık bir yürüyüş sindirime yardım eder. Yatmadan önce boynuna hafif bir masaj yap.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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