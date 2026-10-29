article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Kova Burcu chevron-right-grey 30 Ekim Cuma Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Ekim Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay günlük rutin evinde bağırsak ve sindirim alanını öne çıkarıyor; Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi sindirim düzeninde dağınıklık yaratabilir, öğün saatlerini sabit tut. Üçüncü evdeki Satürn omuz, kol ve el bileğini ekran başında yorabilir, gün biterken Satürn'le oluşan kare bu yorgunluğu artırabilir, esneme molaları ver. Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni enerjini dengeliyor. Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi gerginlik ve baş ağrısı getirebilir. İlişkilerde yükselen enerji tartışma sonrası kalp ritmini hızlandırabilir, derin nefes al. Su içmeyi ihmal etme. Gözlerini ekrandan dinlendirmek için pencereden uzağa bak. Akşam yemeğini erken ye ve ağır tatlılardan uzak dur. Yatmadan önce omuz ve bileklerini hafifçe esnet. Gün boyu yeterince su içmeye çalış.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Kova burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın