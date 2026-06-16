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Temizlik Anlayışına Göre Hangi Hollywood Yıldızısın?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Hangi Hollywood Yıldızısın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
16.06.2026 - 09:31
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Karakter testlerimizi çok sevdiğinizi biliyoruz, biz de bu sefer yeni bir test hazırladık! Sıkı bir Hollywood takipçisi olmana gerek yok, sadece temizlik anlayışını gözden geçireceğiz ve hangi Hollywood yıldızı olduğunu ortaya çıkaracağız!

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1. Söyle bakalım, evin şu an temiz mi?

2. Sence dip köşe temizlik kaç kişiyle yapılmalı?

3. Dürüst ol: Hiç filmlerdeki gibi temizlik dahil bütün ev işlerini yapan bir görevlin olsun ister miydin?

4. Temizlemesi kolay olan bir yer seç!

5. Diyelim ki evini profesyonel bir ekip temizleyecek ama süreçten asla haberdar olamayacaksın. Kabul eder miydin?

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6. Ev temizliğine ilk nereden başlıyorsun diye sorsak?

7. Az kaldı! Tezgahta yıkanmayı bekleyen bulaşıklar maksimum kaç gün bekleyebilir?

8. Son soru! Bir evin temiz olduğunu nereden anlarsın?

8. Son soru! Bir evin temiz olduğunu nereden anlarsın?

Charlize Theron!

Charlize Theron!

Senin olduğun yerde toz barınamaz bile! Koltuk yastıkları bile asla simetrisini kaybedemez. Charlize Theron dolaplarda bir şey dağınıkken uyuyamadığını söylemişti, sen tam olarak osun. Temizlik senin için hafta sonu zorunluluğu değil, resmen kafa dağıtma yöntemin. Evdeki her şeyin yeri milimetrik olarak belli ve misafir bardağı masaya altlıksız koyduğunda rahatsız olduğunu gözlerinden bile anlayabiliriz. Organizasyon ve düzen takıntınla sen kusursuzluk peşindeki o yıldızsın!

Margot Robbie!

Margot Robbie!

Evin gayet temiz ve misafir ağırlamaya her an hazır ama bunu asla bir takıntı haline getirmemişsin. Margot Robbie gibi hem her daim kusursuz görünüp hem de gayet umursamaz bir havan var. Tezgahta iki tane tabak kalınca uykuların kaçmıyorsun ve ertesi sabah hallederim deyip geçiyorsun. Haftada bir dip köşe temizliğini yapıp günlük de şöyle bir etrafı toplayan birisin. Hayatın temizlikten ibaret olmadığını biliyorsun ama pasaklılığa da tahammülün yok. Dışarıdan bakıldığında o çabasız ve havalı tarz tam olarak senden yayılıyor.

Jennifer Lawrence!

Jennifer Lawrence!

Normal şartlarda evin gayet kendi halinde. Eşyalar nereye bırakıldıysa orada yaşamaya devam ediyor. Ancak telefon çalıp da 'Biz 15 dakikaya oradayız' cümlesini duyduğun an içinden bir canavar çıkıyor. Jennifer Lawrence'ın o hafif sakar, samimi ve biraz da kaotik enerjisi sende fazlasıyla var. O kısacık sürede evi nasıl pırıl pırıl yaptığına en yakın arkadaşların bile akıl sır erdiremiyor. Aslında dağınıklığı ve o yaşanmışlık hissini seviyorsun ama ele güne ayıp olmasın diye de toplumsal kuralları tamamen boşlamıyorsun. Cana yakın, biraz dağınık ama enerjisi hep en tepede olan o yıldızsın.

Helena Bonham Carter!

Helena Bonham Carter!

Senin için ev sergilenecek bir vitrin değil, dümdüz yaşanacak bir alan. Kıyafetlerin sandalyede birikmesi veya kitapların masada öylece yığılıp kalması senin için zerre sorun değil. Çünkü bu senin kendi düzenin. Helena Bonham Carter'ın o hiçbir kuralı takmayan, rahat ve umursamaz tavrı seni çok iyi özetliyor. Aradığın her şeyi o karmaşanın içinde elinle koymuş gibi bulabiliyorsun zaten. Hayatı kurallarla, temizlik saatleriyle kısıtlamak sana hiç uymuyor. Kalıplara sığmayan, tamamen kendi bildiğini okuyan birisin.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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