Normal şartlarda evin gayet kendi halinde. Eşyalar nereye bırakıldıysa orada yaşamaya devam ediyor. Ancak telefon çalıp da 'Biz 15 dakikaya oradayız' cümlesini duyduğun an içinden bir canavar çıkıyor. Jennifer Lawrence'ın o hafif sakar, samimi ve biraz da kaotik enerjisi sende fazlasıyla var. O kısacık sürede evi nasıl pırıl pırıl yaptığına en yakın arkadaşların bile akıl sır erdiremiyor. Aslında dağınıklığı ve o yaşanmışlık hissini seviyorsun ama ele güne ayıp olmasın diye de toplumsal kuralları tamamen boşlamıyorsun. Cana yakın, biraz dağınık ama enerjisi hep en tepede olan o yıldızsın.