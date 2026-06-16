Temizlik Anlayışına Göre Hangi Hollywood Yıldızısın?
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Karakter testlerimizi çok sevdiğinizi biliyoruz, biz de bu sefer yeni bir test hazırladık! Sıkı bir Hollywood takipçisi olmana gerek yok, sadece temizlik anlayışını gözden geçireceğiz ve hangi Hollywood yıldızı olduğunu ortaya çıkaracağız!
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1. Söyle bakalım, evin şu an temiz mi?
2. Sence dip köşe temizlik kaç kişiyle yapılmalı?
3. Dürüst ol: Hiç filmlerdeki gibi temizlik dahil bütün ev işlerini yapan bir görevlin olsun ister miydin?
4. Temizlemesi kolay olan bir yer seç!
5. Diyelim ki evini profesyonel bir ekip temizleyecek ama süreçten asla haberdar olamayacaksın. Kabul eder miydin?
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6. Ev temizliğine ilk nereden başlıyorsun diye sorsak?
7. Az kaldı! Tezgahta yıkanmayı bekleyen bulaşıklar maksimum kaç gün bekleyebilir?
8. Son soru! Bir evin temiz olduğunu nereden anlarsın?
Charlize Theron!
Margot Robbie!
Jennifer Lawrence!
Helena Bonham Carter!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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