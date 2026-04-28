Teknoloji Dünyasında Büyük Deprem: Yapay Zeka, On Binlerce Kişiyi İşsiz Bıraktı!

Mevcut veriler, yıl başından bu yana 92 binden fazla teknoloji çalışanının işine son verildiğini gösterirken, 2020 yılından bu yana biriken toplam kaybın 900 bin sınırına dayanması dikkat çekiyor. Listenin başında yaklaşık 30 bin çalışanını kaybeden Oracle yer alırken, onu 16 bin kişiyle Amazon ve 8 bin kişiyle Meta izliyor. Block, Atlassian, Snap ve Disney gibi sektör öncüleri de binlerce pozisyonu kapatarak bu sürece dahil oldu.

Bu toplu işten çıkarmaların en dikkat çekici yanı, şirketlerin ekonomik bir kriz içinde olmamaları, aksine mali açıdan oldukça kârlı bir dönemden geçmeleri. Şirket yönetimlerinden gelen sinyaller, bu kararların bir bütçe açığından ziyade bilinçli bir kaynak değişimi olduğunu kanıtlıyor. Finansal tablolarında yüksek kâr açıklayan devler, hemen ardından kadro daraltma yoluna giderek elde edilen tasarrufu yapay zeka yatırımlarına ve işlemci gücü kapasitesine (GPU) aktarıyor.