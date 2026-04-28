Teknoloji Dünyasında Büyük Deprem: Yapay Zeka, On Binlerce Kişiyi İşsiz Bıraktı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2026 - 12:40

2026 yılı, teknoloji dünyasında taşların yerinden oynadığı tarihi bir dönüm noktasına sahne oluyor. Aralarında Amazon, Meta ve Oracle gibi devlerin bulunduğu pek çok şirket, finansal rekorlar kırmalarına rağmen on binlerce çalışanla yollarını ayırma kararı aldı. 'Daha az insan, daha fazla yapay zeka' stratejisinin bir sonucu olan bu hamleler, sektörde yapısal bir değişimin kapısını aralarken iş dünyasının geleceğini yeniden şekillendiriyor.

Kaynak: https://www.livemint.com/companies/ne...
Dünya genelinde teknoloji sektöründe faaliyet gösteren dev markalar, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla devasa bir işten çıkarma dalgası başlattı.

Mevcut veriler, yıl başından bu yana 92 binden fazla teknoloji çalışanının işine son verildiğini gösterirken, 2020 yılından bu yana biriken toplam kaybın 900 bin sınırına dayanması dikkat çekiyor. Listenin başında yaklaşık 30 bin çalışanını kaybeden Oracle yer alırken, onu 16 bin kişiyle Amazon ve 8 bin kişiyle Meta izliyor. Block, Atlassian, Snap ve Disney gibi sektör öncüleri de binlerce pozisyonu kapatarak bu sürece dahil oldu.

Bu toplu işten çıkarmaların en dikkat çekici yanı, şirketlerin ekonomik bir kriz içinde olmamaları, aksine mali açıdan oldukça kârlı bir dönemden geçmeleri. Şirket yönetimlerinden gelen sinyaller, bu kararların bir bütçe açığından ziyade bilinçli bir kaynak değişimi olduğunu kanıtlıyor. Finansal tablolarında yüksek kâr açıklayan devler, hemen ardından kadro daraltma yoluna giderek elde edilen tasarrufu yapay zeka yatırımlarına ve işlemci gücü kapasitesine (GPU) aktarıyor.

Snap ve Block gibi şirketlerin üst düzey açıklamaları, insan gücüne duyulan ihtiyacın teknolojiyle nasıl ikame edildiğini gözler önüne seriyor.

Snap yönetimi, yapay zekanın operasyonel süreçleri hızlandırdığını ve tekrarlayan işleri ortadan kaldırdığını belirterek bu hamleyle yıllık 500 milyon doların üzerinde tasarruf hedeflediklerini duyurdu. Benzer şekilde Jack Dorsey de yapay zekanın sunduğu yeni kabiliyetlerin, geleneksel yazılım firmalarında insan emeğine olan bağımlılığı azalttığını açıkça ifade etti. Uzmanlara göre bu durum geçici bir ekonomik hamle değil, iş dünyasının 'temel bir yapısal dönüşümü' olarak nitelendiriliyor. Artık şirketler, büyüme stratejilerini personel sayısını artırmak yerine, teknolojik altyapıyı güçlendirmek üzerine kuruyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
