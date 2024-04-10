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Tek Soruluk Dev Anket: Ev Baklavası Gurme İşi mi, Gastronomik Bir Facia mı?

Tek Soruluk Dev Anket: Ev Baklavası Gurme İşi mi, Gastronomik Bir Facia mı?

Ramazan Bayramı Baklava
themyscira - Misafir Editör
10.04.2024 - 07:06

11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna geldik. Evlerde bayram için hazırlıklar tamamlandı ve pek çok ailede baklavalar açıldı. Tam da sırası gelmişken yine ev baklavasının akıbeti kafaları karıştırdı. Bir kısım ev baklavasının ne kadar mükemmel bir tatlı olduğundan bahsederken, bir kısım da son derece gereksiz ve abartı olduğunu düşünüyor. 

Bu tek soruluk anketle konuya son noktayı koyuyoruz!

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Ramazan ayının sona ermesiyle pek çok evde bayramın resmi temsilcisi niteliğindeki ev baklavaları yapıldı.

Ramazan ayının sona ermesiyle pek çok evde bayramın resmi temsilcisi niteliğindeki ev baklavaları yapıldı.

Gündemi bu denli meşgul edeceğinden habersiz yenmeyi bekleyen ev baklavaları bu bayram da kafaları karıştırdı.

Gündemi bu denli meşgul edeceğinden habersiz yenmeyi bekleyen ev baklavaları bu bayram da kafaları karıştırdı.

Ev baklavasının şişirilmiş bir balon olduğunu düşünen X kullanıcıları konuyla ilgili tweet atarken, karşılarında ev baklavası savunucularını buldu.

Ev baklavasının şişirilmiş bir balon olduğunu düşünen X kullanıcıları konuyla ilgili tweet atarken, karşılarında ev baklavası savunucularını buldu.

Öyleyse soruyoruz: Ev baklavası gurme işi mi, gastronomik bir facia mı?

Öyleyse soruyoruz: Ev baklavası gurme işi mi, gastronomik bir facia mı?

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