Tek Soruluk Dev Anket: Ev Baklavası Gurme İşi mi, Gastronomik Bir Facia mı?

11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna geldik. Evlerde bayram için hazırlıklar tamamlandı ve pek çok ailede baklavalar açıldı. Tam da sırası gelmişken yine ev baklavasının akıbeti kafaları karıştırdı. Bir kısım ev baklavasının ne kadar mükemmel bir tatlı olduğundan bahsederken, bir kısım da son derece gereksiz ve abartı olduğunu düşünüyor.

Bu tek soruluk anketle konuya son noktayı koyuyoruz!