Bize Bir Gününü Anlat, Sana İftarda Denemen Gereken Tarifi Söyleyelim!
Bize Bir Gününü Anlat, Sana İftarda Denemen Gereken Tarifi Söyleyelim!
İnsanın bir günü hakkında çok şey söyleyebilir... Biz de senin geçirdiğin bir güne göre iftarda denemen gereken o tarifi söylüyoruz!
Hazırsan başlayalım!
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1. Güne saat kaçta başlarsın?
2. Yemek alışkanlıklarını sorsak?
3. Gün içinde hangi müzikleri dinlersin?
4. Diyelim ki bugün yağmurlu bir gün. Bu günü geçirirken elinde ne olurdu?
5. Hangi film türü sana daha fazla hitap ediyor?
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6. Uyumadan önce genelde en son baktığın şey ne oluyor?
7. Gününün büyük bir kısmını evde mi geçiriyorsun yoksa dışarıda mı?
8. Peki ya gün içinde kendine ve evine yeterince vakit ayırabiliyor musun?
9. Her ne kadar yoğun olursan ol beslenmene özen gösterdiğini söyleyebilir misin?
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