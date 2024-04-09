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Bize Bir Gününü Anlat, Sana İftarda Denemen Gereken Tarifi Söyleyelim!

etiket Bize Bir Gününü Anlat, Sana İftarda Denemen Gereken Tarifi Söyleyelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 18:02

İnsanın bir günü hakkında çok şey söyleyebilir... Biz de senin geçirdiğin bir güne göre iftarda denemen gereken o tarifi söylüyoruz!

Hazırsan başlayalım!

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1. Güne saat kaçta başlarsın?

2. Yemek alışkanlıklarını sorsak?

3. Gün içinde hangi müzikleri dinlersin?

4. Diyelim ki bugün yağmurlu bir gün. Bu günü geçirirken elinde ne olurdu?

5. Hangi film türü sana daha fazla hitap ediyor?

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6. Uyumadan önce genelde en son baktığın şey ne oluyor?

7. Gününün büyük bir kısmını evde mi geçiriyorsun yoksa dışarıda mı?

8. Peki ya gün içinde kendine ve evine yeterince vakit ayırabiliyor musun?

9. Her ne kadar yoğun olursan ol beslenmene özen gösterdiğini söyleyebilir misin?

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Labneli Pide!

Labneli Pide!

Senin iftarda mutlaka denemen gereken o eşsiz tarif labneli pide! Hazırsan nasıl yapılacağına geçelim!

Malzemeler:

  • 4 adet pide

  • 200 gram İçim Labne

  • 2 domates

  • 1 salatalık

  • Yarım demet taze nane

  • Tuz, zeytinyağı

Yapılışı:

  • Labneyi bir kaseye alın ve üzerine ince doğranmış taze naneyi ekleyerek iyice karıştırın.

  • Pideyi fırın tepsisine yerleştirin.

  • Labneli karışımı pidenin üzerine yayın 

  • Domates ve salatalığı ince dilimler halinde kesin ve labnenin üzerine yerleştirin.

  • Üzerine tuz ve zeytinyağı gezdirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

  • Sıcak olarak servis edin.

Şimdiden afiyet olsun!

Labneli zeytinyağlı biber dolması!

Labneli zeytinyağlı biber dolması!

Senin iftarda mutlaka denemen gereken o lezzet: Labneli zeytinyağlı biber dolması! Dikkat, bu lezzete dayanamayabilirsin 😜 Detaylara geçelim: 

Malzemeler:

  • 6 adet kırmızı biber

  • 200 gram İçim Labne

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım demet maydanoz

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Biberleri yıkayıp ortadan kesin ve çekirdeklerini temizleyin.

  • Labneyi bir kaseye alın, ince doğranmış maydanozu ekleyin ve tuz ile karabiber ekleyerek karıştırın.

  • Hazırladığınız labneli karışımı biberlerin içine doldurun.

  • Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve biber dolmalarını tavaya yerleştirin.

  • Biberler yumuşayıp labne hafif kızarana kadar ara sıra çevirerek kısık ateşte pişirin.

  • Servis yapmadan önce üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin ve sıcak veya soğuk olarak servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun!

Labneli peynir topları!

Labneli peynir topları!

Senin iftarda mutlaka denemen gereken o tarifi veriyoruz! Hazırsan başlayalım:

Malzemeler:

  • 200 gram İçim Labne

  • 100 gram taze lor peyniri veya beyaz peynir

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış yeşil zeytin

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış kuru domates

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış taze biber veya kırmızı biber

  • Yarım demet taze fesleğen veya maydanoz

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Labneyi bir kaseye alın.

  • Taze lor peynirini veya beyaz peyniri ezerek labnenin içine ekleyin ve iyice karıştırın.

  • İnce doğranmış yeşil zeytin, kuru domates ve biberleri de labne karışımına ekleyin.

  • Taze fesleğeni veya maydanozu ince doğrayın ve karışıma ekleyin, tekrar karıştırın.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içinde yuvarlayarak küçük toplar şeklinde şekil verin.

  • Hazırladığınız labneli peynir toplarını bir tabağa dizin.

  • Üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirerek servis yapın.

İşte hazır, afiyet olsun!

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