Sen Geleneksel Yemekleri mi Tercih Ediyorsun Yoksa Modern Yemekleri mi?
Sen Geleneksel Yemekleri mi Tercih Ediyorsun Yoksa Modern Yemekleri mi?
Biliyoruz, hemen geleneksel hem de modern yemeklerin lezzeti tartışılmaz ama sen hangisinden yanasın?
Testi çözelim ve sonucu öğrenelim!
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1. Başlayalım! Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı hangi saat aralığında yapıyorsun?
2. Kahvaltıda şunlardan hangisi olduğunda kendini daha keyifli hissedersin?
3. Mutfakta ilk kez deneyeceğin bir yemek yapacaksın diyelim. Yemeği yapmaya nasıl başlarsın?
4. Yemek malzemesi almadan önce bunlardan hangisine dikkat ediyorsun?
5. Şimdi dışarıda yemek yiyeceksin diyelim ve çooook acıkmışsın. Tercih edeceğin ilk şey ne olur?
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6. Siparişin geldi! Dikkatini ilk ne çeker?
7. Akşama misafirlerin gelecek. Onlara nasıl bir yemek masası hazırlamayı düşünüyorsun?
8. Son soruya geldik! Misafirlerinle güzel bir yemek yediniz ve güzel zaman geçiriyorsunuz. Yemek sonrası onlarla neler yaparsın?
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