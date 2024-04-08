Sen Geleneksel Yemekleri mi Tercih Ediyorsun Yoksa Modern Yemekleri mi?

Sen hem geleneksel hem de modern yemekleri bir arada tüketmeyi seviyorsun! Son yemek trendlerini denemek, arkadaşlarına bu trendleri tavsiye etmek ve farklı mutfakları kendi mutfağına taşımayı seviyorsun ama her denemeden sonra geleneksel yemeklerden vazgeçemediğini anlıyorsun. Ama farklı lezzetler ve modern pişirme teknikleri gibi geleneklerin dışında şeyler denemeyi çok seviyorsun.