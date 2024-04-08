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Sen Geleneksel Yemekleri mi Tercih Ediyorsun Yoksa Modern Yemekleri mi?

etiket Sen Geleneksel Yemekleri mi Tercih Ediyorsun Yoksa Modern Yemekleri mi?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 20:31

Biliyoruz, hemen geleneksel hem de modern yemeklerin lezzeti tartışılmaz ama sen hangisinden yanasın?

Testi çözelim ve sonucu öğrenelim!

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1. Başlayalım! Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı hangi saat aralığında yapıyorsun?

1. Başlayalım! Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı hangi saat aralığında yapıyorsun?

2. Kahvaltıda şunlardan hangisi olduğunda kendini daha keyifli hissedersin?

3. Mutfakta ilk kez deneyeceğin bir yemek yapacaksın diyelim. Yemeği yapmaya nasıl başlarsın?

4. Yemek malzemesi almadan önce bunlardan hangisine dikkat ediyorsun?

5. Şimdi dışarıda yemek yiyeceksin diyelim ve çooook acıkmışsın. Tercih edeceğin ilk şey ne olur?

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6. Siparişin geldi! Dikkatini ilk ne çeker?

7. Akşama misafirlerin gelecek. Onlara nasıl bir yemek masası hazırlamayı düşünüyorsun?

7. Akşama misafirlerin gelecek. Onlara nasıl bir yemek masası hazırlamayı düşünüyorsun?

8. Son soruya geldik! Misafirlerinle güzel bir yemek yediniz ve güzel zaman geçiriyorsunuz. Yemek sonrası onlarla neler yaparsın?

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Sen geleneksel yemeklerden yanasın!

Sen geleneksel yemeklerden yanasın!

Görünüşe göre sen geleneksel yemeklerden vazgeçemiyorsun! Kendini bildin bileli yediğin ve yaptığın yemeklerden vazgeçmek, sonra farklı yemekler denemek biraz zor geliyor sana. Çünkü alıştığın yemekleri yemek sana inanılmaz konforlu ve rahat geliyor. Yemek konusunda risk almayı pek sevmiyorsun, bu yüzden tercihin hep geleneksel yemeklerden yana oluyor.

Sen modern yemeklerden vazgeçemiyorsun!

Sen mutfakta her zaman harikalar yaratmak isteyen birisin. Kendin yemek yapmasan bile, dünya mutfağını tatmak ve farklı lezzetlere göz atmak senin için bir alışkanlık olmuş. Yeni pişirme tekniklerini denemek, farklı kültürlerin mutfaklarından ilham almak ve dışarıda bile olsa farklı yemekler yemek sana keyif veren aktivitelerden biri.

Senin mutfakta bir ayağın geçmişte, diğer ayağın ise gelecekte!

Sen hem geleneksel hem de modern yemekleri bir arada tüketmeyi seviyorsun! Son yemek trendlerini denemek, arkadaşlarına bu trendleri tavsiye etmek ve farklı mutfakları kendi mutfağına taşımayı seviyorsun ama her denemeden sonra geleneksel yemeklerden vazgeçemediğini anlıyorsun. Ama farklı lezzetler ve modern pişirme teknikleri gibi geleneklerin dışında şeyler denemeyi çok seviyorsun.

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