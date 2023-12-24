Tek Başına Kahvaltı Yaparken İzleyebileceğiniz Tadı Damağınızda Kalacak Birbirinden Harika Filmler
Tek Başına Kahvaltı Yaparken İzleyebileceğiniz Tadı Damağınızda Kalacak Birbirinden Harika Filmler
Sabahın ilk saatlerinde henüz güneşin ilk ışıklarıyla uyanmışken kahve kokusu eşliğinde bir dilim ekmek ve belki biraz peynirle başladığınız kahvaltınızı keyifli bir hale getirecek filmlerle tamamlamaya ne dersiniz? Belki biraz hüzün belki biraz neşe belki de biraz heyecan... Her biri kendi içinde farklı duyguları barındıran bu filmler, kahvaltı keyfinizi tamamlayacak ve size bir lokmalık mutluluk verecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
20. Cheaper by the Dozen (2003)
19. Hot Rod (2007)
18. Under the Tuscan Sun (2003)
17. Matilda (1996)
16. Uncle Buck (1989)
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. The Muppets (2011)
14. Notting Hill (1999)
13. Steel Magnolias (1989)
12. Breakfast at Tiffany's (1961)
11. Ponyo (2008)
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Home Alone (1990)
9. When Harry Met Sally... (1989)
8. The Breakfast Club (1985)
7. Shrek (2001)
6. The Princess Bride (1987)
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Groundhog Day (1993)
4. The Holdovers (2023)
3. Finding Nemo (2003)
2. Amélie (2001)
1. Singin' in the Rain (1952)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda