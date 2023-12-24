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Tek Başına Kahvaltı Yaparken İzleyebileceğiniz Tadı Damağınızda Kalacak Birbirinden Harika Filmler

Tek Başına Kahvaltı Yaparken İzleyebileceğiniz Tadı Damağınızda Kalacak Birbirinden Harika Filmler

Sinema film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 14:01

Sabahın ilk saatlerinde henüz güneşin ilk ışıklarıyla uyanmışken kahve kokusu eşliğinde bir dilim ekmek ve belki biraz peynirle başladığınız kahvaltınızı keyifli bir hale getirecek filmlerle tamamlamaya ne dersiniz? Belki biraz hüzün belki biraz neşe belki de biraz heyecan... Her biri kendi içinde farklı duyguları barındıran bu filmler, kahvaltı keyfinizi tamamlayacak ve size bir lokmalık mutluluk verecek.

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20. Cheaper by the Dozen (2003)

20. Cheaper by the Dozen (2003)

IMDb: 5,9

Özet: Bakerlar, 12 çocuklu bir aile olup küçük bir yer olan Illinois’ten büyük şehre taşınırlar. Tom Baker hayallerindeki işi bulmuştur. Futbol koçluğu teklifi almıştır. Bu sırada karısı da hayallerine kavuşarak kitabını yayımlatmıştır. Yeni yazarımız, kitabının tanıtım işleri için evden uzaklaştığında Tom, aynı anda hem futbol takımını idare etmenin hem de evin düzenini korumanın üstesinden gelmekte zorlanır. 

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Steve Martin, Bonnie Hunt, Tom Welling

19. Hot Rod (2007)

19. Hot Rod (2007)

IMDb: 6,7

Özet: Rod Kimble kazaya oldukça eğilimli olmasına rağmen, dublörlük onun için yaşam biçimidir. Zavallı Rod, haftalık fikir tartışmalarında onu döven üvey babası Frank'ten bile saygı göremez. Frank hastalandığında, Rod Frank'in operasyonu için para toplamak için şimdiye kadarki en çirkin dublörünü tasarlar ve sonra Rod, Frank'in kıçını tekmeler.

Yönetmen: Akiva Schaffer

Oyuncular: Andy Samberg, Jorma Taccone, Isla Fisher

18. Under the Tuscan Sun (2003)

18. Under the Tuscan Sun (2003)

IMDb: 6,7

Özet: Frances Mayes, 35 yaşında San Francisco’lu bir avukat. Yeni boşanan kadın, iş stresiyle dolu hayatından uzaklaşmak üzere Toscana’da br villa alır ve yeni bir yaşam kurar. Evini restore ederken, İtalyan güneşinin altında farklı bir hayat yaşamaya başlayacaktır. Zamanla yeni bir aşk kapıdan yüzünü göstermeye başlar.

Yönetmen: Audrey Wells

Oyuncular: Kate Walsh, Lindsay Duncan, Raoul Bova

17. Matilda (1996)

17. Matilda (1996)

IMDb: 7

Özet: Araba satıcılığı yaparak para kazanan bir baba ile hafifmeşrep bir annenin kızı olan Matilda, çocukluğundan beri kendi haline bırakılmıştır. Bir gün kütüphaneye giderek yazılmış bütün kitapları okumaya karar verir ve bilgilendiği ölçüde sahip olduğu telekinetik yeteneklerin farkına varmaya başlar. 

Yönetmen: Danny DeVito

Oyuncular: Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman

16. Uncle Buck (1989)

16. Uncle Buck (1989)

IMDb: 7,1

Özet: 1989 yapımı aynı adlı komedi filminin TV uyarlaması olan Uncle Buck, kardeşinin çocuğuyla ilgilenmek zorunda kalan bir amcanın hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: John Hughes

Oyuncular: Mike Epps, Nia Long, Sayeed Shahidi

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15. The Muppets (2011)

15. The Muppets (2011)

IMDb: 7,1

Özet: 3 kukla delisi arkadaş Walter, Gary ve Mary tatil için Los Angeles'a giderler. Burada tesadüf eseri petrol zengini Tex Richman'ın yeni keşfettiği petrol kaynağına ulaşmak ve sondaj yapmak için Kukla Tiyatrosu'nu yıkacağını öğrenirler. Şimdi kukla tiyatrosunu kurtarmak için var güçleriyle mücadele edeceklerdir.

Yönetmen: James Bobin

Oyuncular: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper

14. Notting Hill (1999)

14. Notting Hill (1999)

IMDb: 7,2

Özet: William Thacker, Batı Londra'nın değişik bir yöresi olan Notting Hill'de yaşamaktadır. Eşinden boşanmış olan William, evini biraz tuhaf olan Spike adlı biri ile paylaşmaktadır ve Notting Hill'in tam merkezindeki Pazar caddesinde Portobello Road'da bir kitabevinin sahibidir. Bir gün dünyaca ünlü film yıldızı Anna Scott'un dükkanına gelmesi ile William'ın yaşamının akışı değişir. 

Yönetmen: Roger Michell

Oyuncular: Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe

13. Steel Magnolias (1989)

13. Steel Magnolias (1989)

IMDb: 7,3

Özet: Bu yürek burkan drama, Truvy'nin sahibi olduğu Louisana'daki bir güzellik dükkanı ve tüm müşterilerinin trajedileri hakkındadır.

Yönetmen: Herbert Ross

Oyuncular: Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine

12. Breakfast at Tiffany's (1961)

12. Breakfast at Tiffany's (1961)

IMDb: 7,6

Özet: New York Sosyetesinin renkli simalarından Holly, yan dairesine taşınan genç bir adama ilgi duymaya başlar. Holly aslında canı istediği ehr erkeği kendisine aşık edebilen bir kadındır. Gönlünce geçirdiği gecelerin sabahında mücevher dükkanı Tiffany vitrini önünde kahvaltısını yapar.

Yönetmen: Blake Edwards

Oyuncular: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal

11. Ponyo (2008)

11. Ponyo (2008)

IMDb: 7,6

Özet: Küçük ve sevimli bir Japon balığı olan Ponyo'nun en büyük hayali insan olmaktır. Bu umutsuz hayali onu maceradan maceraya sürükleyecektir. Bu esnada beş yaşındaki bir oğlan çocuğu ile arkadaşlık etme fırsatı yakalar. Bu arkadaşlık küçük dişi balığın en büyük hayaline ulaşmasına yardımcı olur. 

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Tomoko Yamaguchi, Hiroki Doi, Kazushige Nagashima

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10. Home Alone (1990)

10. Home Alone (1990)

IMDb: 7,7

Özet: Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur. Yalnız kaldığını farkettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar. Harry ve Marv’ın niyeti, Kevin’in mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin’in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.

Yönetmen: Chris Columbus

Oyuncular: Macaulay Culkin, Catherine O'Hara, Joe Pesci

9. When Harry Met Sally... (1989)

9. When Harry Met Sally... (1989)

IMDb: 7,7

Özet: Bir yolculuk sırasında karşılaşıp tanışan Harry ve Sally isimli iki genç sohbetleri esnasında aynı üniversiteden mezun olduklarını, ancak daha önce hiç karşılaşmadıklarını fark ederler. Bu keyifli sohbet sırasında konu ikili ilişkilere gelir ve iki karşı cinsin arkadaş olup olamayacağı üzerine uzun uzun tartışırlar. Sonuç ise arkadaş olamadıkları yönündedir. New York'a vardıklarında ayrılırlar ve ikisi de ayrı ayrı kendi hayatlarını yaşamaya devam ederler. Ta ki kader yollarını tekrar birleştirine dek...

Yönetmen: Rob Reiner

Oyuncular: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher

8. The Breakfast Club (1985)

8. The Breakfast Club (1985)

IMDb: 7,8

Özet: 1985 yılına ait bir gençlik klasiği ile karşı karşıyayız. Filmde bir nerd 'inek öğrenci modeli', atletik bir sportmen, bir freak 'ucube anarşist', bir entelektüel ve bir 'sarışın' aralarında keşfedecekleri ortaklığa doğru yol alacaklardır. 

Yönetmen: John Hughes

Oyuncular: Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Paul Gleason

7. Shrek (2001)

7. Shrek (2001)

IMDb: 7,9

Özet: Shrek, oldukça korkutucu bir görünüme sahip, devasa, yeşil bir troldür. Yalnızlığın getirisiyle, hayatının geri kalanını beraber geçirebileceği, en az kendisi kadar çirkin bir yaratık bulmanın hevesindedir. Bir kahin, kehanetini açıklar. Şrek ile güzeller güzeli bir prenses olan Fiona arasında duygusal bir ilişki cereyan edecektir. 

Yönetmen: Andrew Adamson, Vicky Jenson

Oyuncular: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz

6. The Princess Bride (1987)

6. The Princess Bride (1987)

IMDb: 8

Özet: Florin isimli hayali bir ülkenin çiftliğinde yaşayan Buttercup ile çiftlik çalışanlarından biri arasında masumane bir aşk doğmuştur. Buttercup'a duyduğu aşk için yaşadığı yeri terk eden Westley iyi bir geleceğe sahip olup evlenebilmeleri için bir gemiye atlar. Fakat yolculuk sırasında korsanların saldırısına uğrayan gemi iki aşığı birbirinden ayırır. 

Yönetmen: Rob Reiner

Oyuncular: Cary Elwes, Robin Wright, Christopher Guest

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5. Groundhog Day (1993)

5. Groundhog Day (1993)

IMDb: 8

Özet: Phil Connors, ekranlardaki samimi kişiliği ve eğlenceli yüzüyle kendine has bir şöhrete sahip olan, ancak kameralardan kurtulduğu an kendini beğenmiş ve kibirli kişiliğine geri dönen bir hava durumu spikeridir. Bu huysuz adam, hiç sevmediği kırsal yaşamın hüküm sürdüğü Pensilvanya’nın kırsal kasabalarından birine, Groundhog Day etkinlikleri için gönderilir. 

Yönetmen: Harold Ramis

Oyuncular: Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky

4. The Holdovers (2023)

4. The Holdovers (2023)

IMDb: 8,1

Özet: Öğretmen Paul Hunham, kendini beğenmişliği ve katılığı nedeniyle öğrencileri, fakülte arkadaşları ve müdürü tarafından sevilmez. Noel zamanı gidecek tatil yeri olmadığı için Paul, eve gidemeyen öğrencilere nezaret etmek için okulda kalır. Ancak çok geçmeden okulda sadece kötü davranışları nedeniyle sürekli atılmakla tehdit edilen Angus adında bir öğrenci kalır. 

Yönetmen: Alexander Payne

Oyuncular: Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da’vine Joy Randolph

3. Finding Nemo (2003)

3. Finding Nemo (2003)

IMDb: 8,2

Özet: Nemo içerisinde yaşadığı yere karşı konulamaz bir ilgi ve merak duyuyor. Ancak bu büyülü dünyanın güzellikleri olduğu kadar tehlikeleri de çoktur, ve bu tehlikelerden Nemo'yu korumak isteyen babası çocuğunu büyük bir titizlikle koruyor. Ancak bir gün aniden ortadan kaybolan Nemo'nun başına türlü talihsizlikler gelecek, babası da ardından tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.

Yönetmen: Andrew Stanton, Lee Unkrich

Oyuncular: Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Alexander Gould

2. Amélie (2001)

2. Amélie (2001)

IMDb: 8,3

Özet: Anne ve babasını kaybetmiş olan Amelie, kendini başkalarının hayatlarını tamir etmeye, onları mutlu kılmaya adamıştır; bu adanmışlığı fark ettirmeden, bu durumdan bihaber olan insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapmaktadır. 

Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet

Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus

1. Singin' in the Rain (1952)

1. Singin' in the Rain (1952)

IMDb: 8,3

Özet: Singin' in the Rain'de Don Lockwood, kendi yeteneklerini günden güne bileyerek geldiği bu son noktada, nihayet beyazperdenin en çok aranan ve en çok parıldayan yıldızlarından biri haline gelmiştir. Ulaştığı noktada yeri sağlam olan bu ünlü şahsiyetin güvenini kıracak kişi ise aktörleri birer birer reddedecek olan Kathy Selden olacaktır. 

Yönetmen: Stanley Donen, Gene Kelly

Oyuncular: Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds

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