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Tecavüzün İddiası Bile Real Madrid'e Tavır Aldırdı: Fotoğraftan Mbappe'yi Sildiler

Tecavüzün İddiası Bile Real Madrid'e Tavır Aldırdı: Fotoğraftan Mbappe'yi Sildiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.10.2024 - 16:25

İsveç'te tatil yaptığı sırada adı tecavüz haberiyle anılan Kylian Mbappe, bu durumu hem menajeri hem de kendisi açıkça reddetti. Ancak Real Madrid soruşturma sürecindeki oyuncusunu 'sildi'.

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İsveç'te tecavüz soruşturmasında adı şüpheliler arasında yer alan Mbappe, bu durumu reddetmişti. Ancak soruşturma sürerken Real Madrid tavrını gösterdi.

İsveç'te tecavüz soruşturmasında adı şüpheliler arasında yer alan Mbappe, bu durumu reddetmişti. Ancak soruşturma sürerken Real Madrid tavrını gösterdi.

Mbappe hakkındaki iddialara bu haberimizden ulaşabilirsiniz:

Mbappe'nin tatile çıkmadan önce Real Madrid için fotoğraf çekimine katıldığı ve bugün bu paylaşımların yapılmak üzere planlandığı ortaya çıktı.

Mbappe'nin tatile çıkmadan önce Real Madrid için fotoğraf çekimine katıldığı ve bugün bu paylaşımların yapılmak üzere planlandığı ortaya çıktı.

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Mbappe'nin olduğu fotoğrafla paylaşım yaptı. Ancak orijinali bu şekilde olan fotoğrafı Real Madrid yayınlamadı.

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Mbappe'nin olduğu fotoğrafla paylaşım yaptı. Ancak orijinali bu şekilde olan fotoğrafı Real Madrid yayınlamadı.

Real Madrid'in resmi sayfadan paylaştığı fotoğrafta Kylian Mbappe'nin fotoğraftan silindiği görüldü. Bellingham da kısa sürede yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Real Madrid'in resmi sayfadan paylaştığı fotoğrafta Kylian Mbappe'nin fotoğraftan silindiği görüldü. Bellingham da kısa sürede yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Bizde ise tecavüz sanığı olarak adı geçen Atakan Karazor hem milli takım aday kadrosuna çağrılmış hem de kendisi için yapılan doğum günü kutlaması paylaşılmıştı.

Bizde ise tecavüz sanığı olarak adı geçen Atakan Karazor hem milli takım aday kadrosuna çağrılmış hem de kendisi için yapılan doğum günü kutlaması paylaşılmıştı.
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Real Madrid'in hassasiyeti dikkat çekerken, soruşturma aşamasındaki bir sürece yaklaşımı da diğer kulüpler için örnek olacak cinsten oldu.

Real Madrid'in hassasiyeti dikkat çekerken, soruşturma aşamasındaki bir sürece yaklaşımı da diğer kulüpler için örnek olacak cinsten oldu.

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