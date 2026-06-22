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TDK’dan Tepki Çeken Geri Adım: "Atatürk Milletin Babasıdır" Mesajı Neden Kaldırıldı?

TDK’dan Tepki Çeken Geri Adım: "Atatürk Milletin Babasıdır" Mesajı Neden Kaldırıldı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.06.2026 - 07:59
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Türk Dil Kurumu'nun resmi hesabından paylaşılan 'Atatürk Türk milletinin babasıdır' mesajını kısa süre içinde yayından kaldırması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Muharrem İnce'nin de vefasızlık olarak niteleyip sert tepki gösterdiği olayın ardından, gözler sessizliğe bürünen kuruma çevrildi.

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Türkiye'nin köklü kurumlarından Türk Dil Kurumu (TDK), dijital platformlarda yaptığı son hamleyle gündemin ilk sırasına yerleşti.

Türkiye'nin köklü kurumlarından Türk Dil Kurumu (TDK), dijital platformlarda yaptığı son hamleyle gündemin ilk sırasına yerleşti.

Kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden 'Atatürk Türk milletinin babasıdır' ifadeleriyle bir ileti paylaşıldı, ancak bu mesaj çok geçmeden yayından kaldırıldı. Söz konusu paylaşımın önce yayınlanıp ardından hızla silinmesi, sosyal medyanın gözünden kaçmadı ve büyük bir tepki dalgasına dönüştü. Cumhuriyetin kurucusuna yönelik böylesine anlamlı bir ifadenin arkasında durulmaması, platformlarda geniş çaplı bir eleştiri yağmuruna zemin hazırladı.

Olayın sosyal medyada çığ gibi büyümesinin ardından siyaset dünyasından da çıkışlar geldi. Yaşananlara tepkisiz kalmayan CHP'li Muharrem İnce, kişisel hesaplarından kurumu doğrudan hedef alan bir açıklama yaptı. TDK'nın varoluş nedeninin bizzat Atatürk olduğunu hatırlatan İnce, kurum yetkililerine seslenerek küçük bir azınlığın tepkisinden çekinilmemesi gerektiğini belirtti. İnce mesajında, yapılanın büyük bir vefasızlık olduğunun altını çizerek, silinen cümledeki gerçeği bir kez daha vurguladı.

Dijital mecralarda gün boyu süren tartışmalara ve artan kamuoyu baskısına rağmen, eleştirilerin odağındaki kurumdan şu ana kadar herhangi bir aydınlatıcı bilgi paylaşılmadı. İletinin hangi gerekçeyle silindiği, bir hata sonucu mu yoksa bilinçli bir kararla mı kaldırıldığı sorusu yanıt beklemeye devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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