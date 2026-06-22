TDK’dan Tepki Çeken Geri Adım: "Atatürk Milletin Babasıdır" Mesajı Neden Kaldırıldı?

Kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden 'Atatürk Türk milletinin babasıdır' ifadeleriyle bir ileti paylaşıldı, ancak bu mesaj çok geçmeden yayından kaldırıldı. Söz konusu paylaşımın önce yayınlanıp ardından hızla silinmesi, sosyal medyanın gözünden kaçmadı ve büyük bir tepki dalgasına dönüştü. Cumhuriyetin kurucusuna yönelik böylesine anlamlı bir ifadenin arkasında durulmaması, platformlarda geniş çaplı bir eleştiri yağmuruna zemin hazırladı.

Olayın sosyal medyada çığ gibi büyümesinin ardından siyaset dünyasından da çıkışlar geldi. Yaşananlara tepkisiz kalmayan CHP'li Muharrem İnce, kişisel hesaplarından kurumu doğrudan hedef alan bir açıklama yaptı. TDK'nın varoluş nedeninin bizzat Atatürk olduğunu hatırlatan İnce, kurum yetkililerine seslenerek küçük bir azınlığın tepkisinden çekinilmemesi gerektiğini belirtti. İnce mesajında, yapılanın büyük bir vefasızlık olduğunun altını çizerek, silinen cümledeki gerçeği bir kez daha vurguladı.

Dijital mecralarda gün boyu süren tartışmalara ve artan kamuoyu baskısına rağmen, eleştirilerin odağındaki kurumdan şu ana kadar herhangi bir aydınlatıcı bilgi paylaşılmadı. İletinin hangi gerekçeyle silindiği, bir hata sonucu mu yoksa bilinçli bir kararla mı kaldırıldığı sorusu yanıt beklemeye devam ediyor.