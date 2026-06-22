TDK’dan Tepki Çeken Geri Adım: "Atatürk Milletin Babasıdır" Mesajı Neden Kaldırıldı?
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Türk Dil Kurumu'nun resmi hesabından paylaşılan 'Atatürk Türk milletinin babasıdır' mesajını kısa süre içinde yayından kaldırması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Muharrem İnce'nin de vefasızlık olarak niteleyip sert tepki gösterdiği olayın ardından, gözler sessizliğe bürünen kuruma çevrildi.
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Türkiye'nin köklü kurumlarından Türk Dil Kurumu (TDK), dijital platformlarda yaptığı son hamleyle gündemin ilk sırasına yerleşti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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