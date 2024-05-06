TCMB: "Yıllık Enflasyon Gıdada Gerilerken, Diğer Gruplarda Yükseldi"
TCMB: "Yıllık Enflasyon Gıdada Gerilerken, Diğer Gruplarda Yükseldi"
TCMB, yıllık enflasyonun gıdada gerilerken, diğer gruplarda yükseldiğini bildirdi.
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TCMB Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı.
"Temel mal grubunda mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık fiyat artışı yavaşlamıştır."
"Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 3,18 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 1,30 puan artarak yüzde 69,80 olmuştur."
"Aylık bazda fiyat artışları alt gruplar geneline yayılırken ulaştırma hizmetleri belirgin fiyat artışı ile öne çıkan alt grup olmuştur."
"Temel mal grubu yıllık enflasyonu 0,68 puan artışla yüzde 57,14 olmuştur. Nisan ayında yıllık enflasyon dayanıklı mallarda gerilerken diğer alt gruplarda yükselmiştir."
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"Enerji fiyatları nisan ayında yatay seyretmiş, grup yıllık enflasyonu düşük bazın etkisiyle 5,51 puan artarak yüzde 42,83 olmuştur. "
"Tütün ürünleri fiyatları üretici firma kaynaklı gelişmelere istinaden nisan ayında yüzde 10,53 oranında artmış, bu grupta yıllık enflasyon 17,19 puan artışla yüzde 80,47 olmuştur."
TÜİK, 3 Mayıs cuma günü TÜFE verisini aylık yüzde 3,18 artışlar yıllık yüzde 69,80 hesapladığını açıklamıştı.
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hangi gıda da gerilemiş birader bimdeki centro gofret fiyatı mi düşmüş acaba ondan mı bahsediyor zira biz fiyatı düşen bişey göremedik