TÜİK Enflasyonuna Uzmanların Yorumları: Ekonomistler Yüzde 70'i Geçmeyen Enflasyona Ne Dedi?
TÜİK Enflasyonuna Uzmanların Yorumları: Ekonomistler Yüzde 70'i Geçmeyen Enflasyona Ne Dedi?
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TÜİK, Nisan ayı TÜFE verisini aylık yüzde 3,18 artışla, yıllık yüzde 69,8 oranında açıkladı. Piyasalarda beklenti verinin yüzde 70'in üzerine çıkmasıydı.
Sosyal medyada TÜİK enflasyon verisi sonrasında yorumlar da gecikmedi.
Yıl sonu hedefinin tutması için gereken hesaplamalar yapılırken,
Faiz artışı yeniden gündeme geldi.
Karşılaştırmalarda İTO ve ENAG da öne çıkarken,
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İTO verileri daha yakından incelendi.
İşte TÜİK TÜFE verisine ekonomistlerin yorumlarından bazıları👇
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Sizce veriler beklentilere yakın mı?
Yıllık enflasyon, TÜİK'in hesaplamalarına göre yüzde 69,80,
ENAG'a göre yüzde 124,
İTO verilerine göre yüzde 78,81 oranında görünüyor.
TÜİK, ENAG, İTO! Hangi oran sizin hissettiğinize daha yakın?
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Çöpe atılan kavanoz kavanoz mesir macunlarının bu durum ile alakası olabilir mi?
Seçim öncesi “bedava” doğalgazla enflasyonu sıfırlayan TÜİK tabi favorimiz canım kim olcak 👌👌
Aslında hiçbiri. Biz emeklinin gerçek enflasyonu arşa ulaştı. Bizim için enflasyon kirayı ödedikten sonra ne alabildiğimiz.