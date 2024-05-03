TÜİK Enflasyonuna Uzmanların Yorumları: Ekonomistler Yüzde 70'i Geçmeyen Enflasyona Ne Dedi?

Nisan enflasyon verileri açıklandı. TÜİK, İTO ve ENAG ile karşılaştırıldığında aylık ve yıllık en düşük veriyi hesaplarken, piyasalarda enflasyonun yüzde 70 üzerinde gerçekleşmesi beklentisinin de altında kalındı. Ekonomistler enflasyon verisini yorumladı.