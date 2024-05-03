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TÜİK Enflasyonuna Uzmanların Yorumları: Ekonomistler Yüzde 70'i Geçmeyen Enflasyona Ne Dedi?

TÜİK Enflasyonuna Uzmanların Yorumları: Ekonomistler Yüzde 70'i Geçmeyen Enflasyona Ne Dedi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.05.2024 - 10:33 Son Güncelleme: 03.05.2024 - 11:29

Nisan enflasyon verileri açıklandı. TÜİK, İTO ve ENAG ile karşılaştırıldığında aylık ve yıllık en düşük veriyi hesaplarken, piyasalarda enflasyonun yüzde 70 üzerinde gerçekleşmesi beklentisinin de altında kalındı. Ekonomistler enflasyon verisini yorumladı.

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TÜİK, Nisan ayı TÜFE verisini aylık yüzde 3,18 artışla, yıllık yüzde 69,8 oranında açıkladı. Piyasalarda beklenti verinin yüzde 70'in üzerine çıkmasıydı.

TÜİK, Nisan ayı TÜFE verisini aylık yüzde 3,18 artışla, yıllık yüzde 69,8 oranında açıkladı. Piyasalarda beklenti verinin yüzde 70'in üzerine çıkmasıydı.

Enflasyon verisinin detayları burada.

Sosyal medyada TÜİK enflasyon verisi sonrasında yorumlar da gecikmedi.

Sosyal medyada TÜİK enflasyon verisi sonrasında yorumlar da gecikmedi.
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Yıl sonu hedefinin tutması için gereken hesaplamalar yapılırken,

Yıl sonu hedefinin tutması için gereken hesaplamalar yapılırken,
twitter.com

Faiz artışı yeniden gündeme geldi.

Faiz artışı yeniden gündeme geldi.
twitter.com

Karşılaştırmalarda İTO ve ENAG da öne çıkarken,

Karşılaştırmalarda İTO ve ENAG da öne çıkarken,
twitter.com
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İTO verileri daha yakından incelendi.

İTO verileri daha yakından incelendi.
twitter.com

İşte TÜİK TÜFE verisine ekonomistlerin yorumlarından bazıları👇

İşte TÜİK TÜFE verisine ekonomistlerin yorumlarından bazıları👇
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Sizce veriler beklentilere yakın mı?

Sizce veriler beklentilere yakın mı?
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Yıllık enflasyon, TÜİK'in hesaplamalarına göre yüzde 69,80,

Yıllık enflasyon, TÜİK'in hesaplamalarına göre yüzde 69,80,
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ENAG'a göre yüzde 124,

ENAG'a göre yüzde 124,
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İTO verilerine göre yüzde 78,81 oranında görünüyor.

İTO verilerine göre yüzde 78,81 oranında görünüyor.
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TÜİK, ENAG, İTO! Hangi oran sizin hissettiğinize daha yakın?

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Mesut Mutlu Bahtiyar

Çöpe atılan kavanoz kavanoz mesir macunlarının bu durum ile alakası olabilir mi?

ömer

Seçim öncesi “bedava” doğalgazla enflasyonu sıfırlayan TÜİK tabi favorimiz canım kim olcak 👌👌

.......

Aslında hiçbiri. Biz emeklinin gerçek enflasyonu arşa ulaştı. Bizim için enflasyon kirayı ödedikten sonra ne alabildiğimiz.