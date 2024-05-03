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Mehmet Şimşek Enflasyon Verilerini Değerlendirdi: "Enflasyon Keskin Bir Şekilde Düşmeye Başlayacak"

Mehmet Şimşek Enflasyon Verilerini Değerlendirdi: "Enflasyon Keskin Bir Şekilde Düşmeye Başlayacak"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.05.2024 - 11:22

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

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Bakan Şimşek, enflasyon verilerine yönelik "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

Bakan Şimşek, enflasyon verilerine yönelik "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, 'Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz' ifadelerini kullandı.

Şimşek'in paylaşımı şu şekilde oldu:

Şimşek'in paylaşımı şu şekilde oldu:
twitter.com

'Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti.

Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak.

Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz.

Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek.'

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