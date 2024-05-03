Mehmet Şimşek Enflasyon Verilerini Değerlendirdi: "Enflasyon Keskin Bir Şekilde Düşmeye Başlayacak"
Mehmet Şimşek Enflasyon Verilerini Değerlendirdi: "Enflasyon Keskin Bir Şekilde Düşmeye Başlayacak"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.
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Bakan Şimşek, enflasyon verilerine yönelik "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.
Şimşek'in paylaşımı şu şekilde oldu:
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