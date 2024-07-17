TBMM Başkanvekili Kürsüde Rahatsızlandı: Hastaneye Kaldırıldı, Oturum Kapatıldı
TBMM Başkanvekili Kürsüde Rahatsızlandı: Hastaneye Kaldırıldı, Oturum Kapatıldı
Geçtiğimiz ay akciğer ameliyatı olan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, yönettiği kanun teklifi görüşmesi sırasında rahatsızlandı. Karaca hastaneye kaldırıldı.
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25 Haziran’da akciğer ameliyatı olan TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın görüşmeler sırasında tansiyonu düştü.
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Güven Hastanesi’ne kaldırılan Karaca’nın durumunun iyi olduğu ancak geceyi gözetim altında geçireceği öğrenildi.
Karaca’nın rahatsızlanması sonrası 3 başkanvekili de Ankara dışında olduğu için Meclis oturumu 21.55’te kapandı. Meclis yarın Celal Adan başkanlığında tekrar toplanacak.
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