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TBMM Başkanvekili Kürsüde Rahatsızlandı: Hastaneye Kaldırıldı, Oturum Kapatıldı

TBMM Başkanvekili Kürsüde Rahatsızlandı: Hastaneye Kaldırıldı, Oturum Kapatıldı

CHP tbmm
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 07:28

Geçtiğimiz ay akciğer ameliyatı olan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, yönettiği kanun teklifi görüşmesi sırasında rahatsızlandı. Karaca hastaneye kaldırıldı. 

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25 Haziran’da akciğer ameliyatı olan TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın görüşmeler sırasında tansiyonu düştü.

25 Haziran’da akciğer ameliyatı olan TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın görüşmeler sırasında tansiyonu düştü.

Güven Hastanesi’ne kaldırılan Karaca’nın durumunun iyi olduğu ancak geceyi gözetim altında geçireceği öğrenildi.

Güven Hastanesi’ne kaldırılan Karaca’nın durumunun iyi olduğu ancak geceyi gözetim altında geçireceği öğrenildi.

Karaca’nın rahatsızlanması sonrası 3 başkanvekili de Ankara dışında olduğu için Meclis oturumu 21.55’te kapandı. Meclis yarın Celal Adan başkanlığında tekrar toplanacak.

Karaca’nın rahatsızlanması sonrası 3 başkanvekili de Ankara dışında olduğu için Meclis oturumu 21.55’te kapandı. Meclis yarın Celal Adan başkanlığında tekrar toplanacak.
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