Tatlılıkları Yüzünden Adeta Yanaklarını Sıkasınız Gelecek: Tüm Zamanların En Tatlı 30 Anime Karakteri
Tatlılıkları Yüzünden Adeta Yanaklarını Sıkasınız Gelecek: Tüm Zamanların En Tatlı 30 Anime Karakteri
Kaynak: https://www.ranker.com/list/cutest-an...
Animeler her yaştan insanlara hitap edebilen, izlemesi oldukça keyifli Japon çizgi filmleridir. Bugün şimdiye kadarki en tatlı anime karakterlerini inceleyeceğiz!
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1. Listenin en tatlısı: Nezuko - 'Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba'
2. Anya - 'Spy X Family'
3. Eri - 'My Hero Academia'
4. Kanna Kamui - 'Miss Kobayashi's Dragon Maid'
5. Platelet - 'Cells At Work'
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6. Chika - 'Kaguya-sama: Love Is War'
7. Shiro - 'No Game, No Life'
8. Yui Hirasawa - 'K-On!'
9. Ushio Okazaki - 'CLANNAD'
10. Rem - 'Re:ZERO'
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11. Rikka Takanashi - 'Love, Chunibyo & Other Delusions!'
12. Umaru Doma - 'Himoto! Umaru-chan'
13. Taiga Aisaka - 'Toradora'
14. Kotarou Kashima - 'School Babysitters'
15. Nadeshiko Kagamihara - 'Laid-Back Camp'
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16. Tsumugi Inuzuka - 'Sweetness & Lightning'
17. Miri - 'Buddy Daddies'
18. Mitsukuni Haninozuka - 'Ouran High School Host Club'
19. Tony Tony Chopper - 'One Piece'
20. Tsukasa Hiiragi - 'Lucky Star'
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21. Reina Aharen - 'Aharen-san Is Indecipherable'
22. Kisa Sohma - 'Fruits Basket'
23. Naru Kotoishi - 'Barakamon'
24. Izuku Midoriya - 'My Hero Academia'
25. Nagisa Hazuki - 'Free!'
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26. Kotaro - 'Kotaro Lives Alone'
27. Bojji - 'Ranking of Kings'
28. Charmy - 'Black Clover'
29. Momo - 'March Comes In Like A Lion'
30. March - 'To Your Eternity'
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