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Tatlılıkları Yüzünden Adeta Yanaklarını Sıkasınız Gelecek: Tüm Zamanların En Tatlı 30 Anime Karakteri

Tatlılıkları Yüzünden Adeta Yanaklarını Sıkasınız Gelecek: Tüm Zamanların En Tatlı 30 Anime Karakteri

Duru
Duru - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 13:01

Animeler her yaştan insanlara hitap edebilen, izlemesi oldukça keyifli Japon çizgi filmleridir. Bugün şimdiye kadarki en tatlı anime karakterlerini inceleyeceğiz!

Kaynak: https://www.ranker.com/list/cutest-an...
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1. Listenin en tatlısı: Nezuko - 'Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba'

1. Listenin en tatlısı: Nezuko - 'Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba'

Bu tatlı görünümlü küçük kız aslında bir şeytan. Evet yanlış duymadınız. Anime boyunca Nezuko ve kardeşi Tanjiro onu geri çevirmenin bir yolunu arıyorlar.

2. Anya - 'Spy X Family'

2. Anya - 'Spy X Family'

Bu şirin küçük kız, tatlı olduğu kadar yetenekli de. Kendisinin psişik güçleri ve çok havalı iki ebeveyni var.

3. Eri - 'My Hero Academia'

3. Eri - 'My Hero Academia'

Bu masum ve tatlı kız Deku ve ekibi tarafından üzerinde yapılan son derece tehlikeli deneylerden kurtarılıyor. ve geçmişindeki olaylar yüzünden hala travma yaşamasına rağmen okul festivali sırasında iyileşmeye başlıyor.

4. Kanna Kamui - 'Miss Kobayashi's Dragon Maid'

4. Kanna Kamui - 'Miss Kobayashi's Dragon Maid'

Kanna Kamui hem bir ejderha hem de küçük ve sevimli bir kız.

5. Platelet - 'Cells At Work'

5. Platelet - 'Cells At Work'

Platelets, insan kan hücrelerinin gerçek bir bileşeninin son derece sevimli bir temsilcisi.

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6. Chika - 'Kaguya-sama: Love Is War'

6. Chika - 'Kaguya-sama: Love Is War'

Chika öğrenci Konseyinin sekreteri olarak, diğer konsey üyeleriyle tuhaf oyunlar oynamayı veya başkana voleybol oynamayı öğretmeyi çok seviyor.

7. Shiro - 'No Game, No Life'

7. Shiro - 'No Game, No Life'

Shiro, zamanının çoğunu ağabeyiyle oyun oynayarak geçiren 11 yaşında süper zeki ve tatlı bir kız.

8. Yui Hirasawa - 'K-On!'

8. Yui Hirasawa - 'K-On!'

Yui Hirasawa müzik yeteneğinden yoksun ama bunu sevimliliği ile telafi ediyor!

9. Ushio Okazaki - 'CLANNAD'

9. Ushio Okazaki - 'CLANNAD'

Tomoya ve Nagisa'nın minik ve tatlı kızı, insanın gözlerinden kalp çıkarmasına sebep oluyor.

10. Rem - 'Re:ZERO'

10. Rem - 'Re:ZERO'

Rem'in kendisi gibi tatlı pembe saçlı bir ikizi de var!

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11. Rikka Takanashi - 'Love, Chunibyo & Other Delusions!'

11. Rikka Takanashi - 'Love, Chunibyo & Other Delusions!'

Rika süper güçleri olduğuna inanıyor ama bariz bir şekilde onun asıl gücü tatlılığı!

12. Umaru Doma - 'Himoto! Umaru-chan'

12. Umaru Doma - 'Himoto! Umaru-chan'

Tarz sahibi ve modern davranmaya çalışsa da kendisi gibi olduğu anlar en tatlı hali!

13. Taiga Aisaka - 'Toradora'

13. Taiga Aisaka - 'Toradora'

Çok tatlı bir karakter ama ona bunu söylerseniz muhtemelen suratınıza yumruk yiyebilirsiniz.

14. Kotarou Kashima - 'School Babysitters'

14. Kotarou Kashima - 'School Babysitters'

Bu küçük ve tatlı karakter tatlı olduğu kadar yardımsever de. Bir keresinde ağabeyinin ilacı için limon suyunu sıkmaya çalışarak bir saatini harcadı.

15. Nadeshiko Kagamihara - 'Laid-Back Camp'

15. Nadeshiko Kagamihara - 'Laid-Back Camp'

Biraz sakar ve unutkan olsa da Nadeshiko son derece tatlı!

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16. Tsumugi Inuzuka - 'Sweetness & Lightning'

3 yaşında olan Tsumugi, babası ile yemek yapmayı çok seviyor.

17. Miri - 'Buddy Daddies'

17. Miri - 'Buddy Daddies'

Miri son derece enerjik ve bir sonraki hareketi asla tahmin edilemeyen afacan ve sevimli bir karakter!

18. Mitsukuni Haninozuka - 'Ouran High School Host Club'

18. Mitsukuni Haninozuka - 'Ouran High School Host Club'

İşine devam edebilmek için tatlı rolü yapmasına ihtiyacı bile yok!

19. Tony Tony Chopper - 'One Piece'

19. Tony Tony Chopper - 'One Piece'

Tüm animeler tatlı bir hayvan yan karaktere ihtiyaç duyar. İşte One Piece animesinin tatlı karakteri Tony. En büyük hayali ise doktor olmak!

20. Tsukasa Hiiragi - 'Lucky Star'

20. Tsukasa Hiiragi - 'Lucky Star'

Tsukasa yemek yapmaya bayılıyor ve aşırı uykucu.

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21. Reina Aharen - 'Aharen-san Is Indecipherable'

21. Reina Aharen - 'Aharen-san Is Indecipherable'

Reina Aharen, sevimli olmak için güçlü sosyal becerilere sahip olmanız gerekmediğinin bir kanıtı.

22. Kisa Sohma - 'Fruits Basket'

22. Kisa Sohma - 'Fruits Basket'

Çok utangaçtır, ama birine bağlandığında onu yavru civciv gibi takip eder.

23. Naru Kotoishi - 'Barakamon'

23. Naru Kotoishi - 'Barakamon'

Naru sadece sevimli değil, aynı zamanda yaşının çok ötesinde bir anlayışa ve şevkate sahip.

24. Izuku Midoriya - 'My Hero Academia'

24. Izuku Midoriya - 'My Hero Academia'

Kendisi şimdiye kadar var olan en şirin anime karakterlerinden biri.

25. Nagisa Hazuki - 'Free!'

25. Nagisa Hazuki - 'Free!'

Free karakterinin çoğu çekicilikleriyle tanınıyor ama Nagisa ekstra tatlılıyla bir istisna!

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26. Kotaro - 'Kotaro Lives Alone'

26. Kotaro - 'Kotaro Lives Alone'

Kotaro onun yaşındaki bir çocuktan beklenenden çok daha zeki ve bağımsız. Aynı zamanda çok da tatlı!

27. Bojji - 'Ranking of Kings'

27. Bojji - 'Ranking of Kings'

Şirin prens Bojji, küçük bir çocuk olarak çok fazla sorumluluğa sahip.

28. Charmy - 'Black Clover'

28. Charmy - 'Black Clover'

Charmy'nin aklı fikri her zaman yemeklerde!

29. Momo - 'March Comes In Like A Lion'

29. Momo - 'March Comes In Like A Lion'

Ailesi olmadan büyüyen 3 yaşındaki Momo, dedesi ve ablaları sayesinde çok mutlu bir hayat yaşıyor!

30. March - 'To Your Eternity'

30. March - 'To Your Eternity'

Köyündeki az sayıda kızdan biri olarak March'ın tek bir dileği var. O da hemen anne olmak.

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