Tatil Bavulunda Asla Eksik Olmaması Gereken 10 Şey
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Tatil planı yaptıktan sonra iş bavul hazırlamaya geliyor. Bavul hazırlarken bir şey unutma stresi sarıyor insanı tabii. O yüzden daha hazırlamaya başlamadan listeler yapıyoruz. Çantanda eksik kalmasın istiyorsan bizim hazırladığımız listeye de bir bak!
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1. Güneş Kremi
2. Şapka
3. Güneş Gözlüğü
4. Nemlendirici
5. Dudak Koruyucu
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6. Su Geçirmez Çanta
7. İlk Yardım Çantası
8. Seyahat Boy Bakım Seti
9. Suya Dayanıklı Kap
10. Temizlik Çantası
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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