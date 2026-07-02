Tatil Bavulunda Asla Eksik Olmaması Gereken 10 Şey

Düzenli kullandığın saç kremi, şampuan ya da yüz temizleyici gibi ürünleri yanına almak için seyahat boy setleri kullanabilirsin. Bu setler hem az yer kaplıyor hem de düzenli kullandığın ürünleri yanında taşımanı sağlıyor. O yüzden bavulunda mutlaka yer almalı!