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Tatil Bavulunda Asla Eksik Olmaması Gereken 10 Şey

etiket Tatil Bavulunda Asla Eksik Olmaması Gereken 10 Şey

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 17:11
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Tatil planı yaptıktan sonra iş bavul hazırlamaya geliyor. Bavul hazırlarken bir şey unutma stresi sarıyor insanı tabii. O yüzden daha hazırlamaya başlamadan listeler yapıyoruz. Çantanda eksik kalmasın istiyorsan bizim hazırladığımız listeye de bir bak!

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1. Güneş Kremi

Bavul hazırlarken her şeyden önce koyman gereken bir şey var: güneş kremi. Tatilde yanında güneş kremi olmadan adım atmaman gerekiyor. Güneşin UV ışınları sadece güneş yanığına neden olmuyor, aynı zamanda cilt lekelerine de neden olabiliyor.

2. Şapka

Özellikle güneşli bölgelere gidiyorsan şapkasız bavul olmaz. Güneşten kendini korumak için şapkaya ihtiyacın var. Geniş kenarlı bir şapka tercih edersen hem yüzünü hem de başını güneşten koruyabilirsin.

3. Güneş Gözlüğü

Tatile çıkarken asla unutulmaması gerkenlerin başında güneş gözlüğü geliyor. Kaliteli UV ışınlarını filtreleyen bir güneş gözlüğü tatil bavulunda olması gerekenlerden. Uzun süre dışarıda kalıyorsan güneş gözlüksüz olmaz zaten!

4. Nemlendirici

Tatildeyken en çok cildimizi ihmal ediyoruz. Özellikle deniz tatiline gittiysen deniz ve güneş sonrası cildine bir bakım gerek. Denizden çıktığında ve güneşte uzun süre kaldığında cildin nemini kaybediyor. Dolayısıyla ona nemini geri verecek nemlendirici bir ürüne ihtiyacın var.

5. Dudak Koruyucu

Dudaklar tatilde unutuluyor. O yüzden bavulda iyi bir dudak koruyucuya ihtiyacın var. Güneş, rüzgar ve tuzlu suyun dudaklarına verdiği hasarı engellemenin yolu iyi bir dudak bakımı yapan koruyucu.

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6. Su Geçirmez Çanta

Denize girdikten sonra ıslanan mayo ve havluları koymak için bir su geçirmez çanta gerekiyor. Islak ve kuru kıyafetleri birbirinden ayırmak için bu çanta çok iyi oluyor. Bu sayede sahilden dönerken kuru kıyafetler ıslanmıyor.

7. İlk Yardım Çantası

Tatilde başımıza ne gelebileceğini bilmiyoruz. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Yanına alacağın ilk yardım çantası ile her şeye hazırlıklı olabilirsin. İçine ağrı kesici, yara bandı, yanık kremi, böcek ısırıklarına karşı ilaçlar ve düzenli kullandığın ilaçları koyabilirsin.

8. Seyahat Boy Bakım Seti

8. Seyahat Boy Bakım Seti

Düzenli kullandığın saç kremi, şampuan ya da yüz temizleyici gibi ürünleri yanına almak için seyahat boy setleri kullanabilirsin. Bu setler hem az yer kaplıyor hem de düzenli kullandığın ürünleri yanında taşımanı sağlıyor. O yüzden bavulunda mutlaka yer almalı!

9. Suya Dayanıklı Kap

Deniz tatili yaparken telefonunu korumak zor. Bu yüzden suya dayanıklı kaba ihtiyacın var. Denizde, havuzda ya da tekne tatilindeyken telefonunu kumdan ve sudan korumak için çantana bir tane suya dayanıklı kılıf koymalısın.

10. Temizlik Çantası

Islak mendil, dezenfektan, kolonya, peçete gibi ürünleri koyabileceğin bir çanta tatilde işini çok kolaylaştırıyor. Özellikle dışarıda su bulamadığın anlarda hemen çantandan ihtiyacın olanı kullanabilirsin. Temizlikle ilgili her şeyi koyabileceğin bu çanta bavulunda olmadan olmaz.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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