Taşacak Bu Deniz'in Yeni Rakibinin İki Başrolü Birden Diziden Çıkarılmıştı: Diziye Bir Oyuncu Dahil Oldu
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Taşacak Bu Deniz'in yakaladığı büyük başarının ardından yeni sezonda Trabzon'da çekilecek Sevdam Karadeniz için hazırlıklar başladı. Dizinin başrollerinin Emre Bey ile Aslıhan Malbora dizinin kadrosundan çıkarıldı. Sevdam Karadeniz'e yeni bir isim dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonda Taşacak Bu Deniz'e rakip olmaya çalışan Sevdam Karadeniz'in başrolleri dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.
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Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz'de Üzüm Alazlı’ya hayat verecek Leya Kırşan’ın partneri belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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