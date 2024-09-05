Suzuki Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Eylül ayında geçerli olacak tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Logosu 300 güzel sanatlar akademi öğrencisini katıldığı bir tasarım yarışmasıyla ortaya çıkan markanın Swift, Vitara ve S-Cross modellerinin güncel fiyatları bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Peki, Suzuki Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Eylül ayına özel güncel fiyatları...