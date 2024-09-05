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Suzuki Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

etiket Suzuki Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 10:55

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Eylül ayında geçerli olacak tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Logosu 300 güzel sanatlar akademi öğrencisini katıldığı bir tasarım yarışmasıyla ortaya çıkan markanın Swift, Vitara ve S-Cross modellerinin güncel fiyatları bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Peki, Suzuki Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Eylül ayına özel güncel fiyatları...

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
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Suzuki Eylül Fiyat Listesi

Suzuki Eylül Fiyat Listesi

Suzuki'nin Eylül ayı fiyat listesinde 2023 modelleriyle yerini alan  Swift, 1.170.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar Suzuki tarafından açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar olup, kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2024

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS - 4x2 1.170.000 TL

  • 1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS - 4x2 1.190.000 TL - 2023 Model 0 km Plakalı Fırsat Aracı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 1.095.000 TL

  • 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS - 4x2 1.270.000 TL - 2023 Model 0 km Plakalı Fırsat Aracı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 1.175.000 TL

  • 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS - 4x2 1.290.000 TL

(Model yılı 2023)

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Eylül 2024

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 102 PS - 4x4 1.875.000 TL 

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 102 PS - 4x4 - 2023 Model 0 km Plakalı Fırsat Aracı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 1.540.000 TL

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 102 PS - 4x4 1.925.000 TL - Fırsat Aracı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 1.740.000 TL

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Eylül 2024

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.615.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.645.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.730.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.760.000 TL 2023 Model 0 km Plakalı Fırsat Aracı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 1.530.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.770.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.800.000 TL - 2023 Model 0 km Plakalı Fırsat Aracı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 1.590.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.875.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.905.000 TL - 2023 Model 0 km Plakalı Fırsat Aracı Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 1.720.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2024

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.720.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.845.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.855.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.915.000 TL

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