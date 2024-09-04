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Fiat Fiyat Listesi Eylül 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

etiket Fiat Fiyat Listesi Eylül 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 23:24

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Eylül ayına özel fiyat listesini ve kampanyalı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olarak Temmuz ayına damgasını vuran Fiat, güncellenen fiyatlarıyla da otomobil tutkunlarının radarında yer aldı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, Fiat'ın Eylül 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi...

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Eylül 2024 Fiat Fiyat Listesi

Eylül 2024 Fiat Fiyat Listesi

İtalyan otomobil devi Fiat, son dönemlerin en popüler otomobilleri arasında yer alan Egea modellerini Eylül ayında kampanyalı fiyatlarla satışa sundu. Markanın Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatlarında 989.900 TL'den başlayan fiyat seçenekleri dikkat çekti. 

Aşağıda belirtilen fiyatlar, Fiat tarafından belirlenen tavsiye edilen kampanyalı fiyatlar olup nakit, kredi seçenekleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Eylül 2024

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Eylül 2024

Fiat Egea Sedan Easy

  • Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 989.900 TL

  • Easy 1.4 Fire 95 HP GSR* Manuel Benzinli 1.029.900 TL

  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.163.900 TL 

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Manuel Dizel 1.262.900 TL

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.325.900 TL

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Otomatik Dizel 1.365.900 TL

  • Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.457.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 1.044.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 1.277.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 1.380.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.502.900 TL

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Urban Manuel Benzinli 1.084.900 TL 

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.317.900 TL 

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Urban Otomatik Dizel 1.420.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.099.900 TL

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR* Manuel Benzinli 1.139.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.435.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Otomatik Dizel 1.475.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.557.900 TL

Fiat Egea Sedan Limited

  • Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.154.900 TL

  • Limited1.4 Fire 95 HP GSR* Manuel Benzinli 1.194.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.490.900 TL 

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Otomatik Dizel 1.530.900 TL

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.612.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Eylül 2024

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Eylül 2024

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.072.900 TL 

  • Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.122.900 TL 

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.381.900 TL 

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.431.900 TL

  • Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.503.900 TL 

Fiat Egea Cross Urban

  • Urban 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.117.900 TL 

  • Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.167.900 TL 

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel DCT 1.426.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel DCT 1.491.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.548.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.172.900 TL 

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.222.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.481.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.531.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.603.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.227.900 TL

  • Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.277.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.536.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.586.900 TL

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.658.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Eylül 2024

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Eylül 2024

Fiat Egea Cross Wagon Urban

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.448.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.570.900 TL 

Fiat Egea Cross Wagon Lounge

  • Lounge 1.0 Firefly 100 HP Manuel Benzinli 1.331.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.503.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.625.900 TL

Fiat Panda Fiyat Listesi Eylül 2024

Fiat Panda Fiyat Listesi Eylül 2024

  • City 1.0 70 HP Hybrid 855.900 TL (2023 Model) 

  • Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid 912.900 TL (2023 Model)

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Fiat 500 Fiyat Listesi Eylül 2024

Fiat 500 Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 1.022.900 TL (2023 Model) 

  • 500 Cabrio Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 1.136.900 TL (2023 Model)

Fiat Topolino Fiyat Listesi Eylül 2024

Fiat Topolino Fiyat Listesi Eylül 2024

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 469.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 499.900 TL

  • Topolino Dolcevita 479.900 TL

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