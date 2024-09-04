Fiat Fiyat Listesi Eylül 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Eylül ayına özel fiyat listesini ve kampanyalı fiyatlarını duyurdu. Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olarak Temmuz ayına damgasını vuran Fiat, güncellenen fiyatlarıyla da otomobil tutkunlarının radarında yer aldı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, Fiat'ın Eylül 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi...