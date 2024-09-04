MG Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG markası, Türkiye'de MG4, MG4 X Power, MG HS, MG EHS, MG ZS, MG ZS EV ve Marvel R gibi çeşitli otomobil modelleriyle alıcıyla buluşuyor. Marka, Eylül ayı için özel bir anahtar teslim fiyat listesi duyurdu.

Ancak, belirtilen fiyatlar kampanyalar, ödeme yöntemleri veya müşterinin kişisel tercihleri ve seçimleri gibi değişkenlerden dolayı değişiklik gösterebilir.