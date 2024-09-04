MG Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
MG Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
Britanyalı otomobil üreticisi Morris Garages (MG), Eylül ayına özel fiyatlarını ve kampanyalarını açıkladı. 1924'ten 2005'e kadar çift kapılı, üstü açık spor otomobilleriyle bilinen prestijli marka, son zamanlarda HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar?
İşte, MG'nin Eylül 2024 için belirlediği fiyat listesi...
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MG Fiyat Listesi
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