Görüş Bildir
Haberler
Finans
MG Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

etiket MG Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 21:49

Britanyalı otomobil üreticisi Morris Garages (MG), Eylül ayına özel fiyatlarını ve kampanyalarını açıkladı. 1924'ten 2005'e kadar çift kapılı, üstü açık spor otomobilleriyle bilinen prestijli marka, son zamanlarda HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar?

İşte, MG'nin Eylül 2024 için belirlediği fiyat listesi...

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MG Fiyat Listesi

MG Fiyat Listesi

MG markası, Türkiye'de MG4, MG4 X Power, MG HS, MG EHS, MG ZS, MG ZS EV ve Marvel R gibi çeşitli otomobil modelleriyle alıcıyla buluşuyor. Marka, Eylül ayı için özel bir anahtar teslim fiyat listesi duyurdu.

Ancak, belirtilen fiyatlar kampanyalar, ödeme yöntemleri veya müşterinin kişisel tercihleri ve seçimleri gibi değişkenlerden dolayı değişiklik gösterebilir.

MG ZS fiyat listesi Eylül 2024

MG ZS fiyat listesi Eylül 2024

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS 1.349.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.209.000 TL 

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS 1.590.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.299.000 TL 

MG HS fiyat listesi Eylül 2024

MG HS fiyat listesi Eylül 2024

  • HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.690.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.459.000 TL 

  • HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.890.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.649.000 TL 

MG MG4 fiyat listesi Eylül 2024

MG MG4 fiyat listesi Eylül 2024

  • MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa 1.369.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.290.000 TL 

  • MG4 Electric Luxury %100 Elektrik 204 PS 64 kWsa 1.449.000 TL- MG Ready Fiyatı 1.349.000 TL 

  • MG4 Electric XPOWER %100 Elektrik 435 PS 64 kWsa 2.399.000 TL

MG Marvel R fiyat listesi Eylül 2024

MG Marvel R fiyat listesi Eylül 2024
  • Marvel R Electric Performance %100 Elektrik 288 PS 70 kWsa 3.399.000 TL

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın