Dacia Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

Romanya'nın ünlü otomotiv devi Dacia, Eylül ayı kampanyalarını ve güncel fiyatlarını duyurdu. 1966 yılında Romanya hükumetinin açmış olduğu ihale sonucunda kurulan marka, 1999 yılında Renault bünyesine yerini aldı. Markanın en çok tercih edilen modellerinin anahtar teslim fiyatlarındaki değişim ise Eylül ayında da otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Peki, Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın 2024 Eylül ayı güncel fiyat listesi...