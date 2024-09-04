Ford Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil devi Ford, Eylül ayına özel fiyat listelerini ve kampanyalarını duyurdu. Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği marka, Borsa İstanbul'daki en değerli otomotiv şirketi olarak da dikkat çekiyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Eylül ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un 2024 yılına ait Eylül ayı fiyat listesi...