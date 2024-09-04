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Tesla Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

etiket Tesla Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 21:23 Son Güncelleme: 04.09.2024 - 21:34

Elektrikli otomobil endüstrisinin öncü markası Tesla'nın Eylül ayı için belirlenen fiyatlar açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren otomotiv devi, ismini ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan alıyor. Türkiye pazarında ise, Model Y aracıyla yerini alıyor. Peki, bu lider markanın güncel fiyatları ne kadar?

İşte, Tesla'nın Eylül ayına ait güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

Tesla, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan ve günümüzde elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden biri olan bir şirkettir. Tesla'nın ürün yelpazesinde yer alan ve Türkiye'de de satışa sunulan Model Y otomobili, 2022 yılında küçük arazi aracı kategorisinde Euro NCAP tarafından 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi ödülüne layık görüldü.

Tesla Model Y'nin fiyat listesi de belirlendi. Ancak, belirtilen bu fiyatlar kampanyalar ve opsiyonel özelliklerin seçimine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Tesla Model Y Özellikleri

Tesla Model Y Özellikleri

Tesla'nın elektrikli otomobil sektöründe saygın bir konuma sahip olan Model Y, 2019'un Mart ayında otomobil meraklılarına sunuldu ve 2020'nin son çeyreğinde müşterilerin beğenisine çıktı.

Güvenlik açısından bakıldığında, Model Y, standart olarak bir dizi özellikle birlikte gelir. Bu özellikler arasında yaya sesli uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi, yan hava yastığı, çoklu çarpışma frenlemesi, ABS, şerit izleme sistemi, yokuş kalkış desteği, ESP (denge kontrolü) ve park mesafe sensörü bulunmaktadır.

Model Y, 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değeri ile donatılmıştır. Bu etkileyici elektrikli otomobilin en yüksek hızı 217 km/saat'tir. 81 kWh'lik bataryası sayesinde Model Y, tek bir şarjla 533 km'lik bir mesafeyi katedebilme yeteneğine sahiptir.

Tesla Model Y Fiyat Listesi Eylül 2024

Tesla Model Y Fiyat Listesi Eylül 2024

  • Tesla Model Y Arkadan Çekiş 455 km menzil (WLTP) 1.791.451 TL

  • Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 3.081.120 TL

  • Tesla Model Y Performance Dört Çeker 3.334.733 TL

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