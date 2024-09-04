Tesla Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Tesla Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.tesla.com/
Elektrikli otomobil endüstrisinin öncü markası Tesla'nın Eylül ayı için belirlenen fiyatlar açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren otomotiv devi, ismini ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan alıyor. Türkiye pazarında ise, Model Y aracıyla yerini alıyor. Peki, bu lider markanın güncel fiyatları ne kadar?
İşte, Tesla'nın Eylül ayına ait güncellenmiş fiyat listesi
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Tesla Fiyat Listesi
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