Tesla Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan ve günümüzde elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden biri olan bir şirkettir. Tesla'nın ürün yelpazesinde yer alan ve Türkiye'de de satışa sunulan Model Y otomobili, 2022 yılında küçük arazi aracı kategorisinde Euro NCAP tarafından 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi ödülüne layık görüldü.

Tesla Model Y'nin fiyat listesi de belirlendi. Ancak, belirtilen bu fiyatlar kampanyalar ve opsiyonel özelliklerin seçimine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.