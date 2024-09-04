Mercedes Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Dünyaca ünlü Alman otomobil üreticisi Mercedes, Eylül ayına özel fiyat listesini ve ödeme seçeneklerini yayınladı. 1926 yılında kurulan marka, günümüzde konfor, lüks ve kalitenin sembolü haline gelen otomobil üreticileri arasında yerini alıyor. Otomobil tutkunlarının her adımını yakından takip ettiği markanın fiyat listesinde ise yeni E-serisi, EQE ve EQS modeller dikkat çekiyor. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E Serisi'nin fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in 2024 Eylül ayı için güncellenmiş fiyat listesi...