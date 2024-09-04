Görüş Bildir
Haberler
Finans
Mercedes Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

etiket Mercedes Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Mercedes
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 00:32

Dünyaca ünlü Alman otomobil üreticisi Mercedes, Eylül ayına özel fiyat listesini ve ödeme seçeneklerini yayınladı. 1926 yılında kurulan marka, günümüzde konfor, lüks ve kalitenin sembolü haline gelen otomobil üreticileri arasında yerini alıyor. Otomobil tutkunlarının her adımını yakından takip ettiği markanın fiyat listesinde ise yeni E-serisi, EQE ve EQS modeller dikkat çekiyor. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E Serisi'nin fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in 2024 Eylül ayı için güncellenmiş fiyat listesi...

Kaynak: https://www.mercedes-benz.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mercedes Fiyat Listesi

Mercedes Fiyat Listesi

Alman otomotiv devi Mercedes tarafından Eylül ayına özel olarak belirlenen fiyatlar, anahtar teslim fiyatlar olarak önerilmektedir. Fakat, fiyatların opsiyonlar ve kampanya seçimleri doğrultusunda değişebildiğini bilmelisiniz.

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

  • A 200 AMG - 2.543.000 TL

  • Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Performance - 4.670.500 TL

Mercedes A Serisi Sedan Fiyat Listesi

  • A 200 Sedan AMG Benzin - 2.617.500 TL

Mercedes B Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes B Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024
  • B 200 Progressive 2.717.000 TL

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

  • C 200 4MATIC Avantgarde -  3.668.000 TL

  • C 200 4MATIC AMG - 3.822.000 TL

  • AMG C 43 4MATIC Performance - 5.773.500 TL

  • AMG C 63 S E-PERFORMANCE - 8.950.000 TL

Mercedes EQE Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes EQE Fiyat Listesi Eylül 2024

  • EQE 350 4MATIC AMG - 4.292.500 TL 

  • Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 6.099.500 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mercedes Yeni E Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes Yeni E Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

  • Yeni E 180 Exclusive - 5.082.500 TL

  • Yeni E 180 AMG - 5.217.500 TL

  • Yeni E 180 Edition 1 Exclusive - 5.461.500 TL

  • Yeni E 180 Edition 1 AMG 5.602.500 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC Exclusive - 7.107.500 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC AMG - 7.294.500 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC Edition 1 Exclusive - 7.635.500 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG - 7.827.500 TL

Mercedes EQS Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes EQS Fiyat Listesi Eylül 2024

  • EQS 450 4MATIC Inspiration - 6.339.000 TL 

  • EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 7.576.000 TL 

  • Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ Performance - 8.045.500 TL

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

  • S 450 d 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 15.829.000 TL

  • S 500 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 17.219.000 TL

  • AMG S 63 E-PERFORMANCE - Fiyatı 28.183.000 TL

Mercedes CLA Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes CLA Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

  • CLA 200 AMG - 2.894.500 TL 

  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Performance - 4.624.500

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Eylül 2024
  • Yeni CLE 300 4MATIC Coupé AMG - 5.829.500 TL

CLE Cabriolet Fiyat Listesi

  • Yeni CLE 300 4MATIC Cabriolet - 6.419.000 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024
  • GLA 200 AMG - 3.130.000 TL

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Eylül 2024

  • Yeni GLB 200 Progressive - 3.382.000 TL 

  • Yeni GLB 200 AMG - 3.559.000 TL

Mercedes Yeni GLE Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes Yeni GLE Fiyat Listesi Eylül 2024
  • Yeni GLE 300 d 4MATIC AMG - 13.272.500 TL

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Eylül 2024

  • G 400 d Magnetic - 14.987.500 TL

  • AMG G 63 Performance - 20.411.000 TL

Yeni G-Serisi Fiyat Listesi

  • G 580 with EQ Technology Edition One - 13.540.500 TL 

  • Mercedes-AMG G 63 Performance - 25.085.000 TL

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın