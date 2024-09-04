Volkswagen Fiyat Listesi Eylül 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları
Volkswagen Fiyat Listesi Eylül 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları
Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Alman otomobil devi Volkswagen, Eylül ayına özel fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Lüks ve konforu bir arada sunan marka, aynı zamanda dünyanın en sağlam otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Aracını yenilemek isteyenler ise Volkswagen'in yeni modelleri kadar, popüler Golf, Polo, Tiguan, Taigo, TRoc, Touareg ve Passat modellerini de incelemeye özen gösteriyor. Peki, Golf, Polo, Tiguan, Taigo, TRoc ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Volkswagen'in 2024 Eylül ayı için belirlediği güncel fiyatlar...
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Volkswagen fiyat listesi
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