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Volkswagen Fiyat Listesi Eylül 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

etiket Volkswagen Fiyat Listesi Eylül 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 00:07

Alman otomobil devi Volkswagen, Eylül ayına özel fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Lüks ve konforu bir arada sunan marka, aynı zamanda dünyanın en sağlam otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Aracını yenilemek isteyenler ise Volkswagen'in yeni modelleri kadar, popüler Golf, Polo, Tiguan, Taigo, TRoc, Touareg ve Passat modellerini de incelemeye özen gösteriyor. Peki, Golf, Polo, Tiguan, Taigo, TRoc ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Volkswagen'in 2024 Eylül ayı için belirlediği güncel fiyatlar...

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
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Volkswagen fiyat listesi

Volkswagen fiyat listesi

Dünyaca ünlü Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2024 yılının Eylül ayına ait fiyat listelerini yayımladı. Listede markanın tercih edilen modellerinden Polo, geçtiğimi ay 1.154.000 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunulurken Eylül ayında, 1.202.000 TL başlangıç fiyatıyla yer aldı. 

Aşağıdaki fiyatlar ise Volkswagen tarafından önerilen anahtar teslim fiyatlar olup kampanyalar veya opsiyonel eklemeler nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Eylül 2024

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.0 80 PS Impression Manuel 1.202.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife 1.332.000 TL 

  • 1.0 TSI 95 PS Life DSG 1.436.000 TL

  • 1.0 TSI 95 PS Style DSG 1.656.000 TL

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Eylül 2024

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.0 TSI 115 PS Life Manuel 1.617.000 TL

  • 1.0 TSI 115 PS DSG Life 1.807.000 TL

  • 1.0 TSI 115 PS DSG Style 1.917.000 TL

  • 1.0 TSI 115 PS DSG R-Line 1.989.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Eylül 2024

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 1.538.000 TL

  • 1.0 TSI 115 PS DSG Life 1.751.000 TL

  • 1.0 TSI 115 PS DSG Style 1.972.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.100.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.247.000 TL

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Eylül 2024

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 1.542.000 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 1.832.000 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 2.068.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 2.199.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 2.347.000 TL

Golf GTI Fiyat Listesi

  • 2.0 TSI 245 PS GTI DSG 3.053.000 TL

Golf R Fiyat Listesi

  • Golf R 2.0 TSI 320 PS 4MOTION DSGR 4.425.000 TL
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Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Eylül 2024

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Life 1.879.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.108.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.350.000 TL

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Eylül 2024

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Eylül 2024

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGLife 2.248.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.640.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGR-Line 2.839.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 3.889.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.147.000 TL

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Eylül 2024

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Eylül 2024

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 2.334.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 2.635.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 2.938.000 TL

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line 3.018.000 TL

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 4.564.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line 4.591.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.675.000 TL

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Eylül 2024

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik Elegance 8.820.000 TL

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik R-Line 9.210.000 TL

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