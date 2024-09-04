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Citroen Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

etiket Citroen Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 20:37

1976 yılından PSA Peugeot Citroen grubuna dahil olan Fransız otomobil devi Citroen, Eylül ayına özel fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları ve kampanyaları sıfır araç sahibi olmak isteyenler tarafından merak edildi.

İşte, Citroen'in Eylül 2024 tarihli en güncel fiyat listesine göz atalım...

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen Fiyat Listesi: Eylül 2024

Citroen Fiyat Listesi: Eylül 2024

Citroen, Eylül ayı boyunca geçerli olacak tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını açıkladı. Bu ayda marka tarafından belirlenen fiyatlar, kampanya, renk ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Citroen C3 Fiyat Listesi Eylül 2024

Citroen C3 Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold 988.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 1.140.0000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine 1.180.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE 1.222.000 TL

Citroen C3 Aircross Fiyat Listesi Eylül 2024

Citroen C3 Aircross Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold 1.280.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine (Çift Renk) 1.389.000 TL

Citroen C4 Fiyat Listesi Eylül 2024

Citroen C4 Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.499.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.427.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.590.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.541.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.676.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.645.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi

  • 100 KW Shine Bold 1.570.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.375.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.660.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.460.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Eylül 2024

Citroen C4 X Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.499.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.590.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.531.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8  Shine Bold 1.676.00 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.640.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi

  • 100 KW Shine Bold 1.570.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.375.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.660.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.460.000 TL

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Citroen C5 Air Croos Suv Fiyat Listesi Eylül 2024

Citroen C5 Air Croos Suv Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.870.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.975.000 TL

  • 1.2 Hybrid 136 HP- eDCS6 E-Series 1.999.000 TL

Citroen Ami Fiyat Listesi Eylül 2024

Citroen Ami Fiyat Listesi Eylül 2024

  • Ami One Electric 2024 449.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 424.000 TL

  • Ami My Ami Peps 2024 459.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 434.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Eylül 2024

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Eylül 2024

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel 1.111.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.215.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.306.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.396.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi 

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel 885.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 975.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.050.000 TL

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