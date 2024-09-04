Citroen Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

1976 yılından PSA Peugeot Citroen grubuna dahil olan Fransız otomobil devi Citroen, Eylül ayına özel fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları ve kampanyaları sıfır araç sahibi olmak isteyenler tarafından merak edildi.

İşte, Citroen'in Eylül 2024 tarihli en güncel fiyat listesine göz atalım...