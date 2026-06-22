Survivor Yarışmacısı Sahra Işık’tan Olay Yaratan İddia: “Kızılcık Şerbeti Oyuncusuyla Aldatıldım”
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İdris Aybirdi ile evliliğini sonlandıran Sahra Işık, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla adından söz ettirdi. Daha önce ayrılık sürecine dair detay vermemeyi tercih eden Işık, yaşadıklarını ilk kez bu kadar açık şekilde anlattı. Eski eşiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan ünlü isim, psikolojik baskı gördüğünü öne sürdü. Çocuğuyla ilgili konular üzerinden tehdit edildiğini iddia eden Işık, hukuki adım atacağını da duyurdu. Paylaşımında aldatma iddiasına da yer veren Işık’ın sözleri kısa sürede geniş yankı buldu. Açıklamada Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan bir oyuncuya ilişkin dikkat çeken bir ifade de yer aldı.
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Sahra Işık ve İdris Aybirdi’nin evliliği uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.
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Instagram hesabından uzun bir metin yayımlayan Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi hakkında çeşitli iddialarda bulundu.
İşte açıklaması 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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