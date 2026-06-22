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Survivor Yarışmacısı Sahra Işık’tan Olay Yaratan İddia: “Kızılcık Şerbeti Oyuncusuyla Aldatıldım”

Survivor Yarışmacısı Sahra Işık’tan Olay Yaratan İddia: “Kızılcık Şerbeti Oyuncusuyla Aldatıldım”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
22.06.2026 - 15:57
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İdris Aybirdi ile evliliğini sonlandıran Sahra Işık, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla adından söz ettirdi. Daha önce ayrılık sürecine dair detay vermemeyi tercih eden Işık, yaşadıklarını ilk kez bu kadar açık şekilde anlattı. Eski eşiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan ünlü isim, psikolojik baskı gördüğünü öne sürdü. Çocuğuyla ilgili konular üzerinden tehdit edildiğini iddia eden Işık, hukuki adım atacağını da duyurdu. Paylaşımında aldatma iddiasına da yer veren Işık’ın sözleri kısa sürede geniş yankı buldu. Açıklamada Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan bir oyuncuya ilişkin dikkat çeken bir ifade de yer aldı.

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Sahra Işık ve İdris Aybirdi’nin evliliği uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi’nin evliliği uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Daha önce de ilişkilerinde sorun yaşadıkları konuşulan çift, yollarını tamamen ayırma kararı almış ve boşanma sürecini tamamlamıştı. Geçtiğimiz yıl anne olan Sahra Işık, ayrılığın ardından hayatını oğlu ile sürdürmeye devam etti. Boşanma kararını açıklarken karşılıklı saygı çerçevesinde yollarını ayırdıklarını belirten Işık, uzun süre konu hakkında yeni bir açıklama yapmadı. Ancak son paylaşımıyla sessizliğini bozdu.

Instagram hesabından uzun bir metin yayımlayan Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Instagram hesabından uzun bir metin yayımlayan Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Açıklamasında psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Işık, tehdit mesajları aldığını ve çocuğu üzerinden baskı kurulduğunu iddia etti. Yaşananlar nedeniyle uzaklaştırma kararı alacağını da duyurdu. Paylaşımında boşanmadan önce öğrendiğini söylediği bir ilişki iddiasına da yer verdi. Sahra Işık, eski eşinin boşanmadan önce kendisinin de tanıdığı, aynı masada bulunduğu ve sosyal medyada takip ettiği bir kişiyle ilişki yaşadığını boşanmanın ardından öğrendiğini öne sürdü. Bu kişinin Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan biri olduğunu ifade etti ancak isim vermedi. Işık, boşanmanın ardından yaşanan bazı gelişmelerin kendisini konuşmaya mecbur bıraktığını söyledi. Eski eşinin söz konusu kişiyle Santorini’ye gittiğini öne süren Işık, dönüş sonrasında kendisine çok sayıda mesaj gönderildiğini ve rahatsız edildiğini iddia etti. Açıklamasında çocuklarının görüş günlerinin anlaşmalı şekilde belirlendiğini de hatırlattı. Buna rağmen çeşitli sorunlar yaşadığını ileri süren Işık, çocuğuyla tehdit edildiğini öne sürdü. İştirak nafakasının ödenmeyeceğinin söylendiğini iddia eden ünlü isim, küfür ve tehdit içerikli mesajlar aldığını da belirtti.

İşte açıklaması 👇

İşte açıklaması 👇

“Susmaktan yoruldum..

Madem devam eden bir psikolojik şiddete, tehdit mesajlarına, çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum.. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir.. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim.

Gelelim asıl olaylara. 08.05.26 tarihinde boşandığım eski eşimin, boşanmadan önce benim de tanıdığım, aynı masada oturduğum, takipleştiğim, Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim. Ve boşanmadan hemen sonra kendisiyle Santorini Adası’nda tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması, rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen, ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen, birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi, sonraki zamanlar çocuk için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi, küfür ve tehditlere devam etmesi, şu an Amerika’da kadınla tatil yaparken bile bana birçok taciz ve tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ben kendi adıma hiçbir şey talep etmedim. Sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum. (Bu nafaka da benim istediğim değil, onun belirlediği bir nafaka oldu.) Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla, sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım. Gereken neyse onu yapacağıma şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Allah var gam yok… Kimseden korkmuyorum. Yaşadığım bu baskının son bulmasını temenni ediyorum. Bunu yaşayan birçok kadın var biliyorum. Yalnız olmadığımı biliyorum.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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