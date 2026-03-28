Survivor Seren Ay’ın Kavgasından Veliaht Oyuncularının Küslüğüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
28.03.2026 - 15:41

28 Mart Cumartesi günü televizyon dünyasında hareketli bir gündem vardı. Gün içinde ekrana gelen programların yanı sıra dizi setlerinden gelen haberler de konuşuldu. Yayınlanan bölümlerin ardından reyting sonuçları izleyici tarafından takip edildi. Dizilere ait sahneler ve setten paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Oyuncu kadrolarındaki değişiklikler ve kulis bilgileri öne çıktı. Kanallar arasındaki rekabet devam ederken yeni bölüm hazırlıkları da sürdü. 28 Mart Cumartesi günü öne çıkan gelişmeleri kısaca derledik.

Veliaht dizisi final bölümüyle son kez yayınlandı ve ekran yolculuğunu tamamladı.

Dizinin başlıca rollerinde yer alan Erkan Kolçak Köstendil ve Hazal Türesan bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarındaki değişiklik dikkat çekti. Dizide partner olarak izlenen oyuncuların birbirlerini takipten çıkması merak uyandırdı.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bayram arasının ardından devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in reyting rekabetinde Uzak Şehir, TOTAL grubunda ağırlığını koyarken Taşacak Bu Deniz AB ve ABC1 kategorisinde liderdi. Bu hafta Taşacak Bu Deniz üç katagoride de Uzak Şehir'i geçerek zirveyi ele geçirdi.

Rıza Kocaoğlu, tiyatroya nasıl başladığını ve bu sürecin hayatına etkisini anlattı.

“Çocuktum, 14 yaşındaydım. Biz daha çok gecekondu semtinde oturuyorduk ve oradan taşındığımızda annemin vasıtasıyla tiyatro kursuna başladım. Kendi içimdeki öfkeyi, ergenlikle ilgili bütün o boğuşmaları sanatla yendim. O mahalleye geri gitmeyeyim, suça bulaşmayayım diye kursa devam ettim. Benim hayatımı kurtaran tiyatro oldu açıkçası. Orada kendimi buldum, yetenekli olduğumu fark ettim. Bu durum derslerime de etki etti ve tiyatro sayesinde çok daha düzenli bir öğrenci oldum.”

2018-2023 yılları arasında yayınlanan Succession dizisinin Veliaht kadrosuyla Türkiye'ye uyarlanacağı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, bir takipçisinin bu konuyu sorması üzerine 'İkinci Akasya Durağı vakası! İşin tuhafı yalan haber yazsam da bazıları inanmıyor. 😂' yanıtını verdi.

Alperen Duymaz geçtiğimiz günlerde saçlarında değişikliğe giderek yeni bir imaja geçti.

Instagram hesabından yeni halini paylaşmasıyla birlikte Duymaz’ın hayranları ve özellikle Son Yaz dizisinden olan kitlesi etkileşim yağdırdı. Ünlü oyuncu Son Yaz dizisinde Akgün Gökalp Taşkın rolüne hayat vermişti. Karakterin tavrı, Duymaz’ın etkili bir şekilde rolü seyirciye aktarması derken kurgusal bir karakter olan Akgün Gökalp Taşkın genç kızların hayali haline gelmişti. Şimdiyse oyuncu saçlarını o dönemki haline getirince X’te yorumlar sıralandı.

27 Mart Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleriyle, Arka Sokaklar'ın tekrarıyla ekrana geldiği 27 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı. Ramazan Bayramı arasının ardından Taşacak Bu Deniz 2 puan birden yükselerek reytinglere damga vurdu. Taşacak Bu Deniz'in özeti rakip dizi Kızılcık Şerbeti'ni bile geçerek 2. sırada yer aldı. Öte yandan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü iptal edildiği için dizi tekrar bölümüyle ekrana geldi.

Taşacak Bu Deniz için X’te paylaşılan goygoy tweetlerini derledik.

Dizinin sosyal medyada epey geniş bir kitlesi var. Bu nedenle yalnızca TV’de değil, sosyal medya platformlarında da adı sıkça geçiyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümle birlikte diziseverler soluğu X’te aldı. Son bölümün analizine dair yorumlar da platformda vardı. Bizler ise en çok güldüren tweetleri bir araya getirdik.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Seren Ay ve Nisanur kavgası var!

Survivor'da kavga etmediği yarışmacı neredeyse kalmayan Seren Ay, bu kez Nisanur'la tartıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nisanur'la önce sözlü tartışan Seren Ay, ardından ilk fiziksel teması başlatarak kavga etti. Söz konusu anlar fragmanda verilmezken Acun Ilıcalı konseyde Seren Ay'ı uyardı. Boksör olduğunu ve gözüne perde indiğini açıklayan Seren Ay, Acun Ilıcalı'dan 'Bahaneler bulma derdindesin' yanıtını aldı.

X platformunda yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Kullanıcılar en başarılı aile kadrolarını hatırlamaya başladı.

Dizilerde aileyi canlandıran oyuncuların birbiriyle uyumlu olması izleyici açısından önemli bir detay olarak görülüyor ve bu konu sosyal medyada yeniden tartışılmaya başlandı. X platformunda yapılan bir paylaşım kısa sürede yayıldı ve birçok kullanıcı bu başlık altında yorum yaptı. Paylaşımın ardından kullanıcılar hafızalarında kalan dizileri tek tek yazdı. Kullanıcılar hem eski hem yeni yapımlardan örnekler verdi. Yıllar önce yayınlanan dizilerin bile hala hatırlandığı görüldü.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
