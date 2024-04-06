Survivor İkincilerini Oyluyoruz! En İyi İkinci Kim?
Survivor İkincilerini Oyluyoruz! En İyi İkinci Kim?
Survivor yıllardır her sezonuyla bizi ekran başına kilitleyen yarışma. Survivor şampiyonalarına neredeyse hepimiz hakimiz. Peki ikincilere? Bu ankette şampiyonluğu kılpayı kaçıran yarışmacıları oyluyoruz!
Haydi anketee
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. 2007 finalisti Ayşıl Özaslan mı? 2010 finalisti İhsan Tarkan mı?
2. 2011 finalisti Nihat Doğan mı? 2012 finalisti Hasan Yalnızoğlu mu
3. 2013 finalisti Doğukan Manço mu? 2014 finalisti Gökhan Keser mi?
4. 2015 finalisti Merve Aydın mı? 2016 finalisti Serkay Tütüncü mü?
5. 2017 finalisti Adem Kılıççı mı? 2018 finalisti Nagihan Karadere mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. 2019 finalisti Seda Ocak mı? 2020 finalisti Barış Murat Yağcı mı?
7. 2021 finalisti Berkan Karabulut mu? Nagihan Karadere mi?
8. 2021 finalisti Yiğit Poyraz mı? 2023 finalisti Özgür Tetik mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda