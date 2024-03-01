Survivor'dan Elenen Yarışmacıdan Kızılcık Şerbeti Apo'ya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'dan Elenen Yarışmacıdan Kızılcık Şerbeti Apo'ya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
1 Mart Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'da bir eleme gecesi daha geride kaldı. Sema ile kavgası sonucu Pınar'ın yarışmadan gideceği iddia edilmişti. Elenen isim sonunda belli oldu! Bakalım Survivor'a kim veda etmiş?
Survivor All Star'da performansından çok ektirdiği saçlarıyla gündem olan Sercan Yıldırım, bu kez yüz ifadesiyle gündem oldu. Sercan'ı görenler ise kahkahayı bastı.
Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Survivor All Star'ın yıldız ismi Turabi, hakkında çıkan iddialara ateş püskürdü. Turabi, yaptığı paylaşımda küfürler yağdırdı.
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinde geçirdiği beyin kanamasıyla tüm sevenlerini üzdü. Son dönemlerin reyting rekortmeni dizisinde bir kez daha milyonların gönlüne taht kuran başarılı oyuncu Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin güzel haberler, TV 8 ekranlarının Aramızda Kalmasın programından geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda