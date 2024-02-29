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Pınar Gidecek Diye İddia Edilmişti: Survivor'da Kim Elendi?

Pınar Gidecek Diye İddia Edilmişti: Survivor'da Kim Elendi?

survivor
themyscira - Misafir Editör
01.03.2024 - 00:17

Survivor All Star'da bir eleme gecesi daha geride kaldı. Sema ile kavgası sonucu Pınar'ın yarışmadan gideceği iddia edilmişti. Elenen isim sonunda belli oldu! Bakalım Survivor'a kim veda etmiş?

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Pınar'la ettiği kavga sonucu diskalifiye edilen Sema, Survivor'a veda etmişti.

Pınar'la ettiği kavga sonucu diskalifiye edilen Sema, Survivor'a veda etmişti.

Haftanın ilk eleme adayı ise Aysu olmuştu.

Haftanın ilk eleme adayı ise Aysu olmuştu.

Bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

Bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

Mavi takımın belirlediği eleme adayı Begüm oldu.

Mavi takımın belirlediği eleme adayı Begüm oldu.

İkinci dokunulmazlığı Mavi takımın kazanmasıyla bu kez aday belirleyen taraf Kırmızı takım oldu.

İkinci dokunulmazlığı Mavi takımın kazanmasıyla bu kez aday belirleyen taraf Kırmızı takım oldu.
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Kırmızı takımın belirlediği eleme adayı Pınar oldu.

Kırmızı takımın belirlediği eleme adayı Pınar oldu.

Üçüncü dokunulmazlığı da Mavi takımın kazanmasıyla birlikte Kırmızı takım daha fazla karıştı.

Üçüncü dokunulmazlığı da Mavi takımın kazanmasıyla birlikte Kırmızı takım daha fazla karıştı.

Belirlenen eleme adayı ise Gizem oldu.

Belirlenen eleme adayı ise Gizem oldu.

Moral olarak iyice düşen Kırmızı takım son dokunulmazlığı da kaybetti.

Moral olarak iyice düşen Kırmızı takım son dokunulmazlığı da kaybetti.

Haftanın son eleme adayı Aleyna olarak belirlendi.

Haftanın son eleme adayı Aleyna olarak belirlendi.
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Eleme adaylığından ilk olarak Aleyna kurtulurken, bu hafta kesin elenecek diye konuşulan Pınar ikinci kurtulan isim oldu.

Eleme adaylığından ilk olarak Aleyna kurtulurken, bu hafta kesin elenecek diye konuşulan Pınar ikinci kurtulan isim oldu.

Son olarak Gizem'in elenmekten kurtulmasıyla, Begüm ve Aysu son düelloyu oynadı.

Son olarak Gizem'in elenmekten kurtulmasıyla, Begüm ve Aysu son düelloyu oynadı.

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