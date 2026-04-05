Survivor'dan Elenen Ünlü İsim Doktor Başka Hayatta'ya Doktor Olarak Geliyor

Merve Ersoy - TV Editörü
05.04.2026 - 22:53

NOW TV ekranlarında yayınlanan Doktor Başka Hayatta dizisi ünlü oyuncuları ve konuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Survivor'da yarışan ünlü bir isim diziye konuk olacak.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Doktor Başka Hayatta NOW TV'de yolculuğuna devam ediyor.

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerini paylaştığı uyarlama dizi ünlü isimleri konuk etmeye devam ediyor. Diziye daha önce oyunculuk da yapmış bir şarkıcı konuk olacak.

Keremcem Doktor Başka Hayatta'ya doktor rolüyle konuk oluyor.

Hem müzik hem de oyunculuk kariyeriyle tanınan Keremcem, dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 6. bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Keremcem dizide, acil bir vaka için Umut Park Hastanesi’ne gelen Prof. Dr. Murat karakterini canlandıracak. Hikayeye göre Prof. Dr. Murat, sadece tıbbi müdahaleleriyle değil, aynı zamanda İnan (İbrahim Çelikkol) ile sorun yaşayan Melek karakterine vereceği destekle de kilit bir rol üstlenecek.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
