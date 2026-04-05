article/comments
article/share
Haberler
TV
Sezon Başından Bu Yana Zirvede Olan Kanal D ve TRT 1'in Tahtı Sarsıldı: Haftanın En Çok İzleneni Değişti

Reyting
Merve Ersoy - TV Editörü
05.04.2026 - 22:08

Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Eşref Rüya gibi diziler sayesinde TRT 1 ve Kanal D sezon başından bu yana zirvenin sahibi olmayı sürdürüyordu. Son iki haftadır reyting zirvesinin adı değişti. 

Bu hafta en çok izlenen kanal hangisi oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezon başından bu yana zirvede yer alan diziler Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz oluyor.

15+ reyting almayı başaran diziler ve kanalların sahip olduğu diğer dizi ve programlar sayesinde Kanal D ve TRT 1 reyting zirvesini kimseye kaptırmıyordu. Ancak son iki haftadır zirvenin adı değişti.

Türkiye A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası eleme maçlarının yayınlandığı TV8 zirveyi kaptı!

2 hafta önce düşen total TV reytingleri yeniden yükselmeye başladı. Reyting uzmanı TV8'in zirveye yerleştiği ikinci haftayı şu paylaşımıyla açıkladı:

'Ülke genelinde akşam saatlerindeki yağmurlu havaların da kısmi etkisiyle dizi reytinglerindeki artış trendi sürüyor. Salı günü Milli Maç'ta gördüğümüz 24,26 reyting televizyonda son 12 yılın en yüksek seviyesi. Bu durumun etkisiyle TV8 bu hafta da zirvede.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın