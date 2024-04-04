Survivor'daki İnanılmaz Elemeden Bahar Dizisindeki Çekim Hatasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'daki İnanılmaz Elemeden Bahar Dizisindeki Çekim Hatasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
4 Nisan Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, konuk olduğu Saba Tümer'in YouTube programında bir imamla yaşadığı anıyı anlattı. Ilıcalı'nın hikayesi duyanları güldürdü.
2. Bir kullanıcının Kızıl Goncalar'daki Meryem ve mürşidle ilgili ortaya attığı teori dikkat çekti. Biz de sizlere kafaları karıştıran bu teoriyi aktarmak istedik.
3. Esra Erol'un programına 6 yıllık eşi Rabia Altun'la aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek ve barışmak amacıyla programa katılan Mehmet Altun'un, ilişkisi olduğu iddia edilen dadı Meryem hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı.
4. Kanal D ekranlarının yeni sezonda dikkat çeken yapımlarından Taş Kağıt Makas, son bölümünde işlediği konuyla dikkat çekti. Gündemde herkesin konuştuğu Eylem Tok ve oğlunun olayı işlenen dizinin son sahnesi tüyleri diken diken etti.
5. Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında birbirinden enterasan anlar yaşanmaya devam ediyor. Bu haftanın yarışmacılarından Kübra'nın anlam vermekte güçlük çektiğimiz sorunu izleyicileri şaşkına uğrattı. Bir tatlı adına karşı hassasiyeti olan yarışmacının geçirdiği krizler gerçekçi bulunmasa da epey dikkat çekti!
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6. Edirne'de 2011 yılında vahşice bir cinayet işlendi. 8 yaşındaki Hasret Karakoç komşuları tarafından diri diri gömülerek öldürüldü. Esra Erol'da karısını aldatan adamın aldattığı kişi ise o cinayetten hüküm giyen Meryem çıktı.
7. TV ekranlarındaki alışılagelmiş düzeni bozan, farklı tarzı ve muhteşem oyunculuklarıyla çok sevilen Bahar dizisi reytinglerde zirveye yerleşmiş durumda. Her bölümü ayrı sevilen dizide yapılan çekim hatası izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
8. Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu ilk sezonuyla gayet iyi oranlar alırken, dizinin 2. sezonu için herhangi bir açıklama yapılmaması final düşüncesini akıllara getirmişti. Dizilah, Sandık Kokusu hakkında beklenen haberi verdi.
9. Eski profesyonel dansçı Demet Özdemir, İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün dans performansını yorumladı!
10. 2022 yılında katıldıkları Survivor'da birbirlerine karşı ilgileri gün yüzüne çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu, yarışmanın ardından aile arasında yapılan törenle nişanlanmışlardı. Yarışma sırasında "üçlü aşk krizi" yaşatan ikiliden güzel haber geldi!
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11. Heyecanın asla son bulmadığı Survivor All Star'da eleme günü geldi çattı. Hakan, Sercan, Özgür ve Poyraz'ın yarışacağı düelloda kimin kaybedip Survivor'a veda edeceği henüz belli olmazken, Özgür'ün eşinin paylaşımı izleyenlerin kafasını karıştırdı.
12. Survivor All Star'da Aleyna ve Yunus Emre arasındaki arkadaşlık, başta Yunus Emre'nin eşi Beria Özden olmak üzere pek çok izleyiciyi rahatsız etmişti. Gündemi sık sık meşgul eden bu tartışmalı arkadaşlık hakkında Aleyna'nın yakın arkadaşı Berna Keklikler, Yunus Emre'ye yüklendi!
13. Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih rolüyle son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Doğukan Güngör'ün rol arkadaşı Özge Acar ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi.
14. Survivor All Star'da bugüne kadarki en ilginç eleme yarışlarından biri gerçekleşti. Özgür, Sercan, Hakan ve Poyraz'ın aday olduğu Survivor'da kim elendi?
15. Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Yiğit Poyraz, son bölümde önce Sercan ardından da Hakan'a yenilerek yarışmaya veda etti. Yarışma boyunca herkese "paket" diyen Poyraz'ın ilk düelloda elenmesine haliyle tepkiler gecikmedi.
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