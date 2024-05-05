Survivor Aleyna'ya Yunan Talipten Yasin'in MasterChef'teki "Benzer" Sözlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Aleyna'ya Yunan Talipten Yasin'in MasterChef'teki "Benzer" Sözlerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Mayıs Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda da varlığını sürdürmeye devam edecek. Dizide Seyran karakterine hayat veren ve çok sevilen Afra Saraçoğlu, Seyran ve Ferit'in neden bu denli sevildiğine dair ilk kez konuştu!
2. Survivor All Star'da finale tam 1 ay kala elenen Yasin, düelloda Yunus Emre'ye söyledikleriyle gündem olmuştu. Yasin'in aynı sözleri MasterChef'te Batuhan'a söylediği ortaya çıktı!
3. Kısa sürede fenomen haline gelen Bahar'da güçlü senaryonun yanı sıra oyuncular ve yönetmen başarısı da çok konuşuluyor. Pek çok sahnesi gündem olan diziden yayınlanan kamera arkaları da en az dizi kadar seviliyor. Daha önce Bahar'ın aldatıldığını öğrendiği anın görüntüleri yayınlanan dizide bu kez de Bahar'ın o andan sonra neler yaşadığının kamera arkası yayınlandı.
4. Survivor All Star'ın gözde yarışmacılarından Aleyna, sadece performansıyla değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yunanistan takımlarıyla birlikte oynanan oyunda bir Yunan yarışmacının Aleyna'ya hayranlığı gözlerden kaçmadı.
5. Dizi cenneti ülkemizde yerli dizi piyasasındaki durgunluk dikkat çekti. Yaz dizilerinin sayısındaki düşüşün ardından gazeteci Birsen Altuntaş bu düşüşün nedenini açıkladı.
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6. Usta oyuncu Müjdat Gezen, Kızılcık Şerbeti oyuncularıyla ilgili "Dizi bitsin istiyorlar." iddiasında bulunmuştu. Ünlü oyuncunun bu iddiasına dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya da sessiz kalmadı.
7. Sezonun en güçlü yapımlarından biri olan Bahar, oyuncu kadrosuna ünlü bir ismi daha dahil ederek güç tazeliyor. Bakalım dizinin kadrosuna 12. bölümde hangi ünlü oyuncu dahil olacakmış?
8. Aleyna ve Yunus Emre'nin arasındaki dostane ilişki sona erdi ve yerini gerginliğe bıraktı. Aleyna, fragmanda Yunus Emre hakkında "Bu gidişle kendisini eşi havaalanında bekleyecek" şeklinde bir yorumda bulundu. Bu durum, fragmanı izleyen Beria Özden'in tepkisini çekti ve oldukça sinirlendi.
9. Yabani dizisinde Alaz karakterini canlandıran Bertan Asllani, X'de kullanıcıların iddalarına göre herkesi engellemeye başladı. Asllani'nin bu yaklaşımı tepki çekti.
10. Survivor yarışmacılarının ada hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Armağan Çağlayan, geçtiğimiz bölümde Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya'nın saçlarına dikkat çekti.
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11. Üç sezondur Kanal D ekranında Pazar gecelerine damga vuran Yargı finalini oyuncular izleyicilerle birlikte izleyecek. Yargı’nın biletleri satışa çıktığı gibi 24 saat dolmadan tükendi.
12. Türkiye'nin sevilen ve unutulmaz sanatçılarından Huysuz Virjin, Barış Manço ve Adile Naşit'in hayatları, sinema dünyasına aktarılması planlanıyor. Bu üç büyük ismin hayat hikayelerinin beyaz perdeye taşınacağı konuşuluyor. Özellikle Huysuz Virjin karakterine hayat verecek olan kişi merak konusu. İşte bu rol için düşünülen isim.
13. Survivor Yunus Emre, en iyi arkadaşı Aleyna ile konseyde karşı karşıya geldi. Yunus Emre, neden en yakın arkadaşını hedef aldığını açıkladı.
14. Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, popüler "Leyla ile Mecnun" dizisindeki unutulmaz "Erdal Bakkal" karakteri ile izleyicilerin kalplerinde taht kurmuştu. Son zamanlarda, bu sevilen dizinin yeniden çekilmesini talep eden hayranlara yanıt verdi.
15. Arka Sokaklar'da dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Komiser Mesut'un dönüşü, izleyiciler arasında büyük bir heyecana yol açmıştı. Hem duygusal hem de eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken dizinin son bölümünde, Mesut ve Hüsnü karakterlerinin yatakta karşılaştığı sahne, izleyicilerin yoğun ilgisini çekti ve gündem oldu.
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