SeyFer Aşkını Sordular! Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'le İlgili Neler Söyledi?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda da varlığını sürdürmeye devam edecek. Dizide Seyran karakterine hayat veren ve çok sevilen Afra Saraçoğlu, Seyran ve Ferit'in neden bu denli sevildiğine dair ilk kez konuştu!