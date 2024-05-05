SeyFer Aşkını Sordular! Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'le İlgili Neler Söyledi?
SeyFer Aşkını Sordular! Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'le İlgili Neler Söyledi?
Kaynak: https://twitter.com/huyde12/status/17...
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda da varlığını sürdürmeye devam edecek. Dizide Seyran karakterine hayat veren ve çok sevilen Afra Saraçoğlu, Seyran ve Ferit'in neden bu denli sevildiğine dair ilk kez konuştu!
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, başarılı oyuncu kadrosu ve sevilen senaryosuyla yeni sezonda da izleyici karşısına çıkmaya devam edecek.
Dizide işkence görüp tacize uğrayarak zor zamanlar geçiren Seyran, tüm bunların üstüne bir de ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenmişti.
Ancak dikkatli izleyiciler sayesinde sonuçlarının Pelin'inkiyle karıştığı ortaya çıkmıştı.
Biz tüm bu gelişmelerle meşgulken güzel oyuncu Afra Saraçoğlu da canlandırdığı Seyran karakteri ve Ferit'in aşkının neden bu kadar sevildiğiyle ilgili ELLE'ye konuşmuş.
Güzel oyuncu konuyla ilgili olarak, "Karakterlerin saf duygularının filtresinin bir şekilde seyirciye ulaşması nedeniyle bu kadar rahat şekilde benimsendiğini düşünüyorum." demiş.
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Afra Saraçoğlu sözlerini şu şekilde tamamlamış:
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Ülkenin en kötü dizilerinden birisi . Oyunculuklar vasat , senaryo sığ suda can çekişen balinaya dönüşmüş durumda ve prodüksiyondaki kimse ölmek üzere olan b... Devamını Gör