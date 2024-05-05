Büyük Yüzleşme: Survivor'da Aleyna ile Yunus Emre Arasındaki İpler Koptu!
Büyük Yüzleşme: Survivor'da Aleyna ile Yunus Emre Arasındaki İpler Koptu!
Survivor Yunus Emre, en iyi arkadaşı Aleyna ile konseyde karşı karşıya geldi. Yunus Emre, neden en yakın arkadaşını hedef aldığını açıkladı.
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Survivor All Star'da tanınan ve sık sık cezalandırılan Yunus Emre'nin, yakın arkadaşı Aleyna ile olan anlaşmazlığı programın gündemine oturdu.
İkili arasındaki dostluğun bazen duygusal bir boyut kazandığına dair algılar oluşmuşken, son günlerde aralarındaki gerilim dikkat çekti.
Konsey toplantısında Yunus Emre ve Aleyna birbirleriyle yüzleşti.
Programın sunucusu Acun Ilıcalı, Aleyna'ya "Yunus Emre'nin durumu seni Nagihan'la daha yakın hale getirdi. Bu durum birden bire mi ortaya çıktı?" diye sordu.
Aleyna, bu soruya "Birden bire olmadı, ama hala Yunus Emre'nin neden düelloda benim gitmemi istediğini anlamış değilim. Kendime şaşırdım, nasıl bir insanla arkadaşlık yapıyorum diye. Nasıl birden bire düşmanlık durumuna geldik anlamadım. Belki de bunu kendisine sormak gerekiyor" yanıtını verdi.
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Yunus Emre ise "Ben sadece bazı gerçekleri gördüm. Aleyna ile ilgili bir sorunum yok. Senin bir ailen var ve onlar için sorumlusun. Benim hedefime gitmekten mutluluk duyarım. Seninle ilgili nötrüm. Karşı takımda Berna'nın kalması bizim için daha avantajlı olacağı için Aleyna'nın gitmesini istedim" dedi.
Aleyna ise "Görünen o ki, burada arkadaşlıkların bir önemi yok, sadece bir hafta daha kalabilmek için yapılmış" dedi. Yunus Emre ise "Tıpkı sizin gibi" yanıtını verdi.
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