Yeniden mi Çekilecek? Erdal Bakkal'dan Yıllar Sonra Leyla ile Mecnun Açıklaması Geldi!
Yeniden mi Çekilecek? Erdal Bakkal'dan Yıllar Sonra Leyla ile Mecnun Açıklaması Geldi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, popüler 'Leyla ile Mecnun' dizisindeki unutulmaz 'Erdal Bakkal' karakteri ile izleyicilerin kalplerinde taht kurmuştu. Son zamanlarda, bu sevilen dizinin yeniden çekilmesini talep eden hayranlara yanıt verdi.
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Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, popüler komedi dizisi Leyla ile Mecnun'un yeniden çekilmesinin gereksiz olduğunu belirtti.
"Yoğun bir ısrarla 40 bölüm çektik ama yine de 11 yıl önceki Leyla ile Mecnun'un arşivde esas olarak kalması gerektiğini düşünüyorum... Bir daha çekmemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Bozkurt, gazeteci Birsen Altuntaş'ın sorularını yanıtlarken, "Leyla ile Mecnun Exxen’de 40 bölüm çekildi. 4 sezon 10’ar bölümünden… Orada kaldı, devamı gelmeyecek. Büyük konuşmak istemiyorum. Daha önce de daha önce de ‘Yapmayız’ diye söylemiştim aslında lafımızı yemiş gibi olduk. Arkadaşların ısrarıyla çektik. Aslında ben çekilmemesi gerektiğini düşünmüştüm ama yoğun bir talep karşısında ben de duramadım…" şeklinde konuştu.
Cengiz Bozkurt, Leyla ile Mecnun'un 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan orijinal versiyonunda önemli bir rol oynamıştı.
Dizi, genç bir adamın (Ali Atay) aşk ve arkadaşlık üzerine absürt ve komik hikayesini anlatıyor. Leyla ile Mecnun, geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevildi ve Türkiye'deki en popüler dizilerden biri oldu.
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Ancak, Bozkurt'un yorumlarına göre, dizinin orijinal versiyonunun değerini koruması ve yeniden çekilmemesi gerektiği görüşünde.
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