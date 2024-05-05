Huysuz Virjin'in Hayatı Film Oluyor! Seyfi Dursunoğlu'nu Kim Canlandıracak?
Huysuz Virjin'in Hayatı Film Oluyor! Seyfi Dursunoğlu'nu Kim Canlandıracak?
Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
Türkiye'nin sevilen ve unutulmaz sanatçılarından Huysuz Virjin, Barış Manço ve Adile Naşit'in hayatları, sinema dünyasına aktarılması planlanıyor. Bu üç büyük ismin hayat hikayelerinin beyaz perdeye taşınacağı konuşuluyor. Özellikle Huysuz Virjin karakterine hayat verecek olan kişi merak konusu. İşte bu rol için düşünülen isim.
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Son zamanlarda, ünlü figürlerin yaşam hikayeleri, beyaz perdeye aktarılan filmlerle izleyicilerle buluşuyor.
Bu trendin son örneği, Türkiye'nin tanınmış isimlerinden biri olan Seyfi Dursunoğlu, daha çok bilinen adıyla 'Huysuz Virjin'.
Dursunoğlu'nun renkli ve etkileyici yaşam hikayesinin sinemaya uyarlanacağına dair haberler, son dönemde gündemi meşgul etmekte.
Bu efsanevi figürün hayatını kimin canlandıracağı ise büyük bir merak konusu olmuştu.
Birçok yetenekli oyuncunun adı, bu önemli rol için geçmiş olsa da, sonunda Salih Bademci'nin bu karakteri canlandıracağına karar verildi.
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Bademci, hemen hemen tamamlanmış olan senaryo için hazırlıklara başladı.
Müge Dağıstanlı'nın 10 Haber'deki yazısında belirttiği gibi, filmin kadrosunun tamamlanması bugün ya da yarın gerçekleşmesi bekleniyor.
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