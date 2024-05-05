Huysuz Virjin'in Hayatı Film Oluyor! Seyfi Dursunoğlu'nu Kim Canlandıracak?

Türkiye'nin sevilen ve unutulmaz sanatçılarından Huysuz Virjin, Barış Manço ve Adile Naşit'in hayatları, sinema dünyasına aktarılması planlanıyor. Bu üç büyük ismin hayat hikayelerinin beyaz perdeye taşınacağı konuşuluyor. Özellikle Huysuz Virjin karakterine hayat verecek olan kişi merak konusu. İşte bu rol için düşünülen isim.