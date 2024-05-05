Yargı'nın Final Buluşmasına Yoğun İlgi: Biletler 24 Saatte Tükendi!
Yargı'nın Final Buluşmasına Yoğun İlgi: Biletler 24 Saatte Tükendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kanal D'nin üç sezon boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük başarılar elde eden ve izleyicileri tarafından büyük beğeni toplayan dizisi "Yargı", görkemli bir final gecesi ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
26 Mayıs 2024 Pazar akşamı yayınlanacak olan final bölümü, dizinin sadık izleyicileri ile birlikte gerçekleştirilecek.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan ve tüm gelirleri Türk Eğitim Vakfı'na aktarılacak olan "Yargı" dizisinin final gösteriminin biletleri, satışa çıktıktan 24 saat geçmeden tükendi.
Bu özel geceye katılamayacak olanlar ise "Eğitime Destek Bileti" satın alarak etkinliğe destek olabilirler. Biletler, Biletix üzerinden satın alınabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın