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Yargı'nın Final Buluşmasına Yoğun İlgi: Biletler 24 Saatte Tükendi!

Yargı'nın Final Buluşmasına Yoğun İlgi: Biletler 24 Saatte Tükendi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 13:05

Üç sezondur Kanal D ekranında Pazar gecelerine damga vuran Yargı finalini oyuncular izleyicilerle birlikte izleyecek. Yargı’nın biletleri satışa çıktığı gibi 24 saat dolmadan tükendi.

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Kanal D'nin üç sezon boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük başarılar elde eden ve izleyicileri tarafından büyük beğeni toplayan dizisi "Yargı", görkemli bir final gecesi ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Kanal D'nin üç sezon boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük başarılar elde eden ve izleyicileri tarafından büyük beğeni toplayan dizisi "Yargı", görkemli bir final gecesi ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

26 Mayıs 2024 Pazar akşamı yayınlanacak olan final bölümü, dizinin sadık izleyicileri ile birlikte gerçekleştirilecek.

26 Mayıs 2024 Pazar akşamı yayınlanacak olan final bölümü, dizinin sadık izleyicileri ile birlikte gerçekleştirilecek.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan ve tüm gelirleri Türk Eğitim Vakfı'na aktarılacak olan "Yargı" dizisinin final gösteriminin biletleri, satışa çıktıktan 24 saat geçmeden tükendi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan ve tüm gelirleri Türk Eğitim Vakfı'na aktarılacak olan "Yargı" dizisinin final gösteriminin biletleri, satışa çıktıktan 24 saat geçmeden tükendi.

Bu özel geceye katılamayacak olanlar ise "Eğitime Destek Bileti" satın alarak etkinliğe destek olabilirler. Biletler, Biletix üzerinden satın alınabilir.

Bu özel geceye katılamayacak olanlar ise "Eğitime Destek Bileti" satın alarak etkinliğe destek olabilirler. Biletler, Biletix üzerinden satın alınabilir.

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