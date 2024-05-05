Arka Sokaklar'a Geri Dönen Mesut Komiser Hüsnü'yü Yatakta Karşıladı!

Arka Sokaklar'da dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Komiser Mesut'un dönüşü, izleyiciler arasında büyük bir heyecana yol açmıştı. Hem duygusal hem de eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken dizinin son bölümünde, Mesut ve Hüsnü karakterlerinin yatakta karşılaştığı sahne, izleyicilerin yoğun ilgisini çekti ve gündem oldu.