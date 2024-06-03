Survivor Aleyna Sözünü Tutmadığını İddia Etmişti İsmail Balaban'dan Sert Yanıt...
Survivor Aleyna Sözünü Tutmadığını İddia Etmişti İsmail Balaban'dan Sert Yanıt...
Kaynak: https://x.com/ismailbalaban7/status/1...
Survivor Aleyna katıldığı bir yayında İsmail Balaban ile ilgili sözünü tutmadığını iddia etmişti. Balaban'dan 2021 senesinde yaşanan olay ile ilgili açıklama geldi.
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Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor sonrası kaosun içine düştü. Bir kanalda yaptığı açıklamalar sosyal medyanın gündemindeydi.
Katıldığı bir programda üç sene önce yaşandığı tahmin edilen bir olay ile ilgili itiraflarda bulunmuştu.
Olayda İsmail Balaban'ın İstanbul finalini garantileyecek bir oyun kazandığını söyleyen Aleyna, tekrar böye bir oyun oynanacağını anlattı.
Böyle bir durum olursa kendisine yakın gördüğü Balaban'ın oyunu ona vereceğini söylediğini iddia etti.
Ancak söylediğine göre, finale kaldıkları gün Balaban, Aleyna'nın gözünün içine bile bakmadı. Bu sözler herkesi şoka soktu.
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Önce o anları hatırlayalım...
"Kimse benim babamın oğlu değil" diye bir açıklama yaptığı da iddia edilen Balaban, bu videoyu alıntılayarak X hesabından yanıt verdi.
İşte o açıklama: "Söylemediğim şeyleri söylemişim gibi yapma!"
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